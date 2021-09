Sofi Stock est toujours un achat à la baisse près des niveaux actuels

in

Sofi Technologies (NASDAQ :SOFI) a été incroyablement volatile au cours des derniers mois. En mai, l’action SOFI a atteint un creux avec la plupart des autres actions à forte croissance. C’était alors que le marché baissier du groupe prenait fin.

Peu de temps après, les actions ont éclaté, atteignant presque 25 $ et grimpant un instant de plus de 75 % par rapport au plus bas. Ce sommet est survenu moins d’un mois après la chute de Sofi, il n’a donc pas fallu trop de temps pour que les actions replongent vers 15 $.

À l’époque, j’étais un acheteur de près de 15 $ et les taureaux ont connu une belle remontée à 17,50 $ avant les bénéfices. Cependant, ce rapport ne s’est pas si bien passé. Voici ce que vous devez savoir sur les actions SOFI pour l’avenir.

L’action SOFI et le grondement des bénéfices

L’action SOFI a perdu plus de 10 % le 13 août en réponse aux résultats du deuxième trimestre. Les actions ont chuté de 21,25% au total au cours de trois jours consécutifs en baisse après les résultats. Alors que SOFI a finalement atteint un creux de près de 13,50 $ et a depuis récupéré 15 $, il était décourageant de voir l’action réagir aux bénéfices comme elle l’a fait.

Pour le trimestre, les bénéfices ont dépassé les attentes tandis que les revenus de 231,2 millions de dollars ont dépassé les estimations de 6 %. Cependant, les prévisions pour le prochain trimestre étaient faibles par rapport aux attentes des analystes.

Cela dit, il y a quelques points à souligner ici. Premièrement, il n’y avait que deux analystes avec des estimations officielles du troisième trimestre. Ce n’est pas génial de manquer les attentes, mais il y a une grande différence entre plusieurs dizaines d’analystes enregistrés et seulement deux. Et deuxièmement, la direction a tout de même réitéré ses perspectives annuelles de 980 millions de dollars. Donc, faire tomber ce nom à hauteur de plus de 2 milliards de dollars de capitalisation boursière pour une prétendue déception pendant un trimestre semble injustifié.

C’est probablement la raison pour laquelle nous avons assisté à un rebond du cours de l’action SOFI. Désormais, il sera essentiel pour la direction de livrer à l’avenir.

Briser les technologies Sofi

Que la liquidation post-bénéfice ait été ou non une réaction excessive importe peu à ce stade du jeu. La réalité est que l’action SOFI représente une opportunité énorme – si l’entreprise capitalise sur ses objectifs à long terme.

Si ce n’est pas le cas, on pourrait affirmer qu’il y a un inconvénient limité en raison du faible cours de l’action. Pourtant, même si cela est vrai dans une certaine mesure, ce n’est pas comme si Sofi avait une faible valorisation. Les actions se négocient à environ 12 fois les prévisions de revenus de cette année. Pendant ce temps, les analystes s’attendent à ce que la société perde 52 cents par action cette année et 7 cents l’année prochaine, selon Yahoo! La finance.

Si nous évaluons Sofi comme une banque — comme Banque d’Amérique (NYSE :BAC) – c’est assez cher. Mais si nous l’apprécions comme une fintech – comme Pay Pal (NASDAQ :PYPL) – ce n’est pas cher. Donc, tout se résumera à l’exécution.

Les estimations prévoient une croissance des revenus de 50% à 1,45 milliard de dollars l’année prochaine. Nous ne nous concentrons pas là-dessus, cependant. Au lieu de cela, la direction se concentre sur le long terme. Ils prévoient un chiffre d’affaires de près de 3,7 milliards de dollars d’ici 2025. Ils voient également un EBITDA ajusté atteindre près de 1,2 milliard de dollars d’ici 2025.

D’où vient la croissance ?

Actuellement, plus de 80 % des revenus de l’entreprise proviennent du crédit (c’est-à-dire de la banque). Les 2 % et 17 % restants proviennent respectivement de son unité de services financiers et de son unité de plate-forme technologique. En 2025, la direction s’attend à ce que ces segments de revenus représentent respectivement 43 %, 32 % et 25 %.

En d’autres termes, Sofi a des attentes énormes pour stimuler la croissance de ses activités de services financiers et de plateformes technologiques. Au milieu de cet effort, ils pensent que cela entraînera une hausse des résultats d’EBITDA ajusté, une amélioration des marges et une diminution de la fiabilité de l’entreprise vis-à-vis des services bancaires.

Si tel est le cas – et c’est un grand si – les actions SOFI sont bon marché en ce moment.

Négocier les actions SOFI

Je considère qu’il s’agit d’une action à haut risque, car il y a une énorme possibilité que Sofi Technologies ne soit tout simplement pas à la hauteur de ces attentes. Ou, en d’autres termes, il y a une chance qu’il ne s’approche même pas des perspectives pluriannuelles de la direction.

Mais si c’est le cas, les actions SOFI pourraient se déchirer.

Pour les acheteurs à la recherche d’une position plus spéculative, il est utile que le stock ait considérablement baissé. À partir de là, je veux voir SOFI tenir la barre des 14,70 $. Cela a été une ligne dans le sable et les taureaux doivent être soulagés de le revoir au-dessus de ce niveau. Cependant, les actions ont tendance à baisser. S’il casse 14,70 $, les taureaux doivent être ouverts à l’idée qu’il pourrait retester le plus bas d’août.

Au-dessus de 16,15 $ et les actions SOFI pourraient tester jusqu’à la moyenne mobile de 21 semaines et le niveau de 17,50 $. S’il efface ces mesures, 20 $ pourraient être sur le pont.

