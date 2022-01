SOFI Stock présente aux investisseurs une gamme de résultats potentiels

Si l’opinion de la communauté des analystes signifie quelque chose, alors Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est un achat fort pour 2022. À l’heure actuelle, l’action SOFI est inférieure de plus de 60 % à son objectif de prix de consensus de 24,63 $.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cependant, depuis qu’elle a commencé à être négociée publiquement en décembre 2020, l’action a tenté à trois reprises d’atteindre cette marque. Et à chaque fois, il a été repoussé. Cela peut simplement être comparable au cours avec un stock de technologie, en particulier pour une société qui est devenue publique via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Néanmoins, il continue d’y avoir un sentiment à la fois haussier et baissier sur les actions SOFI. J’ai l’impression que cet optimisme vient des individus qui investissent dans SoFi Technologies plus en raison du leadership de l’entreprise qu’en raison de ses fondamentaux commerciaux. Cette idée de parier sur le jockey plutôt que sur le cheval n’est pas particulièrement révolutionnaire, mais elle peut expliquer pourquoi un noyau d’investisseurs reste très engagé.

Le sentiment baissier vient d’une récente prolongation du moratoire sur les prêts étudiants et du sentiment général que la charte bancaire en attente n’est peut-être pas le catalyseur auquel de nombreux investisseurs s’attendent.

Pour le reste de cet article, j’explorerai l’état actuel de l’action SOFI.

Connaissez votre public

Dans un article récent, Larry Ramer, contributeur d’InvestorPlace, a souligné un obstacle clé au cas haussier de SoFi. Plus précisément, la « super application » de l’entreprise n’est peut-être plus aussi innovante. Cela ne veut pas dire que ce n’était pas le cas lors de son lancement. Cependant, de nombreuses banques traditionnelles adoptent les méthodes de SoFi. Et cela signifie que l’avantage de choisir SoFi n’est peut-être plus aussi clair.

Pourtant, l’une des raisons pour lesquelles j’ai été optimiste sur les actions SOFI est la capacité de l’entreprise à rester pertinente pour son public cible. Un exemple de ceci est avec la crypto-monnaie.

Il y a environ un mois, j’ai écrit que je pensais que permettre aux consommateurs d’investir dans la crypto-monnaie pourrait être un catalyseur clé pour SoFi. Une des raisons de ma conviction est que SoFi connaît son public. Il s’adresse aux personnes ouvertes aux options bancaires non traditionnelles. Et une partie de cela signifie investir dans la crypto-monnaie.

Pour le moment, SoFi n’autorise pas les retraits de crypto-monnaie depuis sa plateforme. Il n’autorise pas non plus les dépôts cryptographiques à partir d’un portefeuille personnel. Cependant, la société a laissé entendre que les deux pourraient arriver. Et cela pourrait donner à l’application de l’entreprise un point de différenciation clé qui commence à lui manquer.

Les perspectives pour les prêts étudiants sont troubles

SoFi est surtout connu pour son portefeuille de prêts étudiants. Il y a donc un certain sentiment que la prolongation du moratoire sur les prêts étudiants par l’administration Biden sera un point d’ancrage pour le stock SOFI. Je ne suis pas d’accord. L’entreprise a élargi son offre pour se diversifier. Et au cours du trimestre qui s’est terminé en octobre, SoFi a signalé que l’émission de prêts étudiants avait baissé de 6%.

Cependant, il constitue toujours une bonne partie du portefeuille de prêts de l’entreprise et les perspectives des prêts étudiants sont pour le moins incertaines. En premier lieu, comme l’a noté Forbes, l’extension de l’allégement des prêts étudiants par l’administration Biden n’incluait pas le mot «final». Et bien que cela ne signifie pas que l’administration le prolongera à nouveau, cela ne signifie pas non plus qu’ils ne le feront pas.

Deuxièmement, l’administration reste sous pression pour adopter une remise généralisée de la dette des étudiants. Et bien que cela semble peu probable, il semblait également peu probable que le moratoire initial dure près de deux ans.

Et à un niveau macro, il devient de plus en plus évident qu’un nombre croissant d’élèves du secondaire actuels choisissent simplement de ne pas aller à l’université. Une accélération de cette tendance serait baissière pour les actions SoFi à court terme.

La charte bancaire peut être un sac mélangé

Dans mon dernier article sur l’action SOFI, je soulignais que l’obtention d’une charte bancaire rendrait les opérations de prêt de l’entreprise plus efficaces. SoFi n’est pas encore rentable, mais disposer d’une charte lui permettrait de conserver une partie de ses montages de prêts à son bilan.

Mais, je dois revenir à Ramer qui souligne que Square, maintenant Bloquer (NYSE :SQ) l’action a chuté de 30 % depuis l’obtention de sa licence bancaire en mars 2021.

Est-ce que SOFI Stock est un achat ?

Je pense toujours que l’action SOFI est un achat, ne serait-ce que pour cela, la vente semble extrême. Mais il n’y a aucune raison de tout donner. La charte bancaire devrait être approuvée au premier semestre 2022. D’ici là, les investisseurs devraient avoir une meilleure idée de ce qui se passe avec les prêts étudiants. Et les investisseurs auront également une meilleure idée de ce qui se passe dans l’économie au sens large.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.