Sofi Technologies pourrait atteindre 25 $ alors que les analystes battent la table

Si vous aimez les entreprises perturbatrices, alors le leader néo-bancaire Sofi Technologies (NASDAQ :SOFI) devrait certainement piquer votre intérêt. Investir dans les actions SOFI est une proposition du tout ou rien – et jusqu’à présent, les actionnaires ont fait des montagnes russes.

le logo Social Finance (stock SoFi) s’affiche sur un smartphone.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Il y a eu beaucoup de buzz autour de SoFi en mai, lorsque la société a annoncé son rapprochement avec le capital social Hedosophia V, dirigé par Chamath Palihapitiya. Comme d’habitude à Wall Street, cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Pourtant, tout le monde n’est pas découragé. En effet, certains experts financiers appellent les investisseurs à envisager SoFi maintenant, même après que le buzz et le battage se soient calmés.

Zoom sur SOFI Stock

Pour rappel, l’action SOFI a commencé à se négocier sur le Nasdaq le 1er juin et a bondi de 12 % ce premier jour.

Malheureusement, les actionnaires à long terme auraient le mal de mer au cours des mois suivants, l’action remontant à 23 $ en juin, puis à 14 $ en août et remontant à 21 $ en octobre. À la fin du mois d’octobre, l’action SOFI a rebondi de 19 $ et s’est à nouveau inversée. Ce type d’action sur les prix sans tendance rend la prédiction difficile, mais au moins nous semblons avoir établi une fourchette. Les traders à court terme pourraient éventuellement acheter l’action si elle descend à 15 $ et envisagent de prendre des bénéfices à 20 $. Rincez et répétez, comme on dit.

D’un autre côté, les investisseurs à long terme doivent penser différemment. SoFi vaut-il la peine d’être propriétaire d’une entreprise au cours des prochains mois et années ? Pouvons-nous raisonnablement nous attendre à ce que le cours de l’action atteigne 25 $ et au-delà ?

Les experts pèsent

Les données semblent impliquer que SoFi est une entreprise en pleine croissance, c’est donc encourageant. Par exemple, au deuxième trimestre de 2021, la société a affiché huit trimestres consécutifs de croissance accélérée de ses membres d’une année sur l’autre. De plus, SoFi a enregistré un chiffre d’affaires net ajusté trimestriel de 237 millions de dollars, soit une augmentation de 74%. En plus de tout cela, la société a annoncé son quatrième trimestre consécutif d’EBITDA ajusté positif. Au deuxième trimestre de 2021, ce chiffre s’élevait à 11 millions de dollars, en hausse de 35 millions de dollars d’une année sur l’autre.

Avec des chiffres comme ceux-là, il est facile de comprendre pourquoi certains experts financiers jettent un éclairage positif sur SoFi.

L’analyste de Rosenblatt, Sean Horgan, par exemple, a émis une note « d’achat » sur l’action SOFI, ainsi qu’un objectif de prix de 30 $. Horgan envisage la diversification de l’entreprise en élargissant ses divisions de technologie et de services financiers. Pendant ce temps, l’analyste de Jefferies John Hecht observe que SoFi « facilite les consommateurs dans l’écosystème » en leur offrant un accès gratuit à des produits à haute fréquence et à des coûts inférieurs. Ainsi, Hecht a émis une note « achat fort » et un objectif de cours moyen de 25 $ sur l’action.

Cibler 25 $ – ou peut-être même plus

À présent, nous devrions commencer à détecter une tendance ici : les experts proposent des objectifs de prix de 25 $ ou plus.

En voici un autre : l’analyste de Mizuho Dan Dolev a attribué à l’action SOFI une note « d’achat » et un objectif de cours de 28 $. Dolev imagine que l’entreprise évoluera vers « une néo-banque à part entière, dotée d’une super application mobile et dotée de capacités d’émission internes de nouvelle génération ».

Malgré sa cote de « surperformance » sur l’action, Dominick Gabriele d’Oppenheimer a émis un objectif de cours légèrement moins optimiste de 23 $. Cela implique néanmoins une certaine appréciation du cours des actions. De plus, Gabriele a affirmé que SoFi « a une stratégie globale claire et délibérée avec une feuille de route minutieusement réfléchie, le tout en mettant clairement l’accent sur les obstacles au retour de produit individuel ».

Enfin, il y a Betsy Graseck de Morgan Stanley, qui a lancé la couverture de l’action avec une cote « surpondérée » et un objectif de cours de 25 $. Qualifiant SoFi de « unique », Graseck a qualifié la société de « société de financement à la consommation stimulante qui est leader dans le domaine des prêts ; spécifiquement le refinancement d’un prêt étudiant à haut rendement à un taux inférieur.

Le résultat sur SOFI Stock

Perturber le financement à la consommation traditionnel ne sera ni rapide ni facile.

Pourtant, il y a des analystes de Wall Street qui voient un avenir radieux pour SoFi. Certains d’entre eux modélisent un cours d’action d’au moins 25 $.

Ce n’est pas irréaliste, si votre horizon temporel est suffisamment long. Alors, n’ayez pas peur de donner une chance à cette entreprise bancaire audacieuse – les experts visent haut, et vous le pouvez aussi.

