Sofia Aragón hospitalisée : Qu’est-il arrivé à l’ancienne reine de beauté ? – Le Soleil du Mexique

L’ancienne reine de beauté du Mexique, Sofia Aragón, est hospitalisée depuis quelques jours après avoir présenté des symptômes liés au Covid-19.

Qu’est-il arrivé à Sofia Aragón ?

La deuxième finaliste du concours de beauté, Miss Univers, en 2019, a expliqué à travers une story sur Instagram, qu’elle est hospitalisée pour une pneumonie.

Sofia Aragón a expliqué que cela avait commencé par certains symptômes qui ressemblaient à ceux courants du coronavirus, tels qu’un mal de gorge, de poitrine, de poumons et de tête ; en plus de la température et de la toux, il a donc subi deux tests pour écarter complètement la maladie.

Les résultats des deux tests étaient négatifs, elle était donc confiante et a décidé de poursuivre ses activités de manière normale malgré l’inconfort qu’elle présentait, ce qui a entraîné des complications pour sa santé.

« Je l’ai pris comme une petite grippe saisonnière ou émotionnelle et je l’ai complètement ignoré. Aujourd’hui, je suis à l’hôpital … j’ai une pneumonie. »

L’ancienne reine de beauté a recommandé à ses followers de ne pas ignorer les alertes, aussi petites soient-elles, que son corps donne, tout en annonçant qu’elle est stable et qu’elle va bientôt récupérer.

« Amis ! Pas seulement parce que ce n’est pas COVID, cela signifie que nous devons leur faire confiance et les négliger … je serai sûrement parfait dans quelques jours, mais vraiment, prenez soin de vous ».