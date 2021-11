Sofia Aragón quitte l’hôpital après une pneumonie

« Hier a été une journée difficile, mais aujourd’hui je me sens beaucoup mieux ! Mes poumons réagissent très bien au traitement. Si Dieu le veut, demain nous sortons de l’hôpital », partagé ce jeudi.

La conductrice a également remercié les personnes qui l’ont soignée dans cette situation difficile.

Sofia Aragon. (Instagram / Sofia Aragón.)

« Merci à tous ceux qui Ils ont été au courant de moi, pour leurs messages et leurs détails», a-t-il souligné dans son récit.

Il y a quelques heures, par son histoires partagées au moment où ils la préparaient pour son départ, et a confirmé son amélioration, après avoir passé des jours si difficiles.

« Il y a trois jours, j’ai commencé avec une fièvre et un mal de gorge. Après deux tests Covid qui se sont révélés négatifs, j’ai eu confiance en moi et j’ai continué ma vie normale, ignorant complètement les symptômes que j’avais dans mon corps : maux de gorge, de poitrine, de poumons et de tête, température et toux », a-t-il écrit. Sofia il y a quelques jours, lorsqu’elle a confirmé qu’elle avait été hospitalisée.