Sofía Aragón répond aux rumeurs d’une nouvelle romance bien sûr

« Je ne sais pas où ils inventent tant de petits amis et tant de rumeurs », a déclaré Sofia sans accorder beaucoup d’importance à ces spéculations, malgré le fait qu’il y a quelques jours, il est apparu que ses followers n’étaient pas d’accord avec cette relation.

Plus tard, Aragón a souligné: « Dès le début, je ne sors avec personne, je n’ai pas de petit ami, je suis célibataire depuis longtemps, depuis que j’ai mis fin à ma relation. »

Il convient de noter que les rumeurs sur une éventuelle histoire d’amour entre Sofia et Roberto ont pris plus de force après qu’il est apparu que Romano et Aragón ont été vus s’embrasser dans un bar chantant, un fait qui a suscité des commentaires sur leur relation présumée.