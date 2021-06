Sofia Aragón révèle qu’elle a reporté son mariage avec Francisco Bernot (ici les raisons)

Malgré le fait que la deuxième finaliste de Miss Univers 2019 s’était fiancée à Bernot à New York l’année dernière et que le mariage devait avoir lieu en novembre prochain, Sofia a expliqué dans une interview pour l’émission Venga la Alegría que son mariage avait été reporté pour une raison importante.

«Nous avons un projet très intéressant en place, c’est quelque chose qui me motive et je suis à un pas de la clôture, et ce serait à la fin de l’année. Donc, malheureusement si cela se produit, je ne pourrais pas avoir mon mariage à ce moment-là et il faudrait que ce soit reporté, donc afin de ne pas avoir ce conflit d’intérêt, d’avoir les deux en l’air, nous avons décidé de reporter le mariage. Nous n’avons pas de nouvelle date, mais ce sera jusqu’à nouvel ordre d’avoir aussi l’opportunité d’avoir cette belle opportunité, d’aller au licenciement, et aussi de pouvoir réaliser ce rêve », a-t-il déclaré.

Sofia Aragón et Francisco Bernot (Instagram)

Bien qu’il ait été supposé qu’ils tonnaient, Aragon était plein d’éloges pour Francisco. « Il m’a toujours beaucoup soutenu, je pense qu’il est important que les gens autour de vous croient en vous, croient en vos projets. Nous savons que nous pouvons nous marier dans 100 ans, de toute façon, les projets que la vie vous présente s’ils expirent, mais l’amour ne le fait pas toujours.

Sans parler de la raison pour laquelle elle a supprimé les images à côté de son fiancé, le mannequin a souligné: “Le plus important est que les gens sachent qu’une relation ne concerne pas seulement ce qui est vu de l’extérieur, si le mariage est organisé de telle sorte date et ce n’est pas fait, qu’est-ce que tu veux dire ? Et que voient les gens, sinon, que vivez-vous au quotidien à la maison, que vivez-vous au quotidien en couple ? C’est vraiment un homme extraordinaire, c’est un homme que j’adore de tout mon cœur et je n’ai pas besoin de donner plus d’explications car je sais ce que j’ai et je sais qu’il le sait, donc les gens peuvent le percevoir de nous et je pense que c’est la chose la plus importante. , je pense que cela en dit plus que mille mots ».