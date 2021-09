Sofia Castro est Lucrecia Luna dans ‘Malverde: the Patron Saint’

Ce mardi, Malverde : El Santo Patrón, la nouvelle série d’époque de Telemundo qui racontera l’histoire de Jésus Malverde, “Don Juan, le justicier, l’homme qui a tout donné pour son peuple.” L’intrigue a un excellent casting, et tandis que Pedro Fernández donne vie au protagoniste, Sofía Castro nous racontera une belle histoire d’amour avec son personnage, Lucrecia Luna.

En entretien pour SALUT! LES USAGES, l’actrice de 24 ans, dévoile quelques détails de cette jeune femme qui mettra une touche romantique et fashion à la série que vous pourrez voir du lundi au vendredi à 22h/9c. En plus de ce que c’était que d’enregistrer une série d’époque avec les costumes si caractéristiques de la fin des années 1800 et du début des années 1900, Sofia nous raconte comment se passe l’amour dans la vraie vie.

Parlez-nous de votre personnage, Lucrecia Luna

“Eh bien, Lucrecia Luna est une jeune femme qui est amoureuse de l’amour, de la vie et qui veut ressentir ce que c’est pour un homme de l’aimer. Cela va lui apporter beaucoup de problèmes à travers l’histoire parce qu’il cherche à voir qui. Certains personnages de San Blas tombent amoureux d’elle et elle tombe amoureuse d’eux ». “Il y aura des conflits à travers l’histoire parce que son frère, étant le colonel, vient de la capitale pour attraper Malverde, et elle sort révolutionnaire et contre lui … Jusqu’à ce qu’il tombe finalement amoureux de Matías Galavis (Alan Slim), qui est l’instituteur du village. Ils vont vivre une belle histoire d’amour, avec beaucoup de hauts et de bas ». “De plus, le plus grand conflit de Lucrecia n’est pas de vouloir être contraire à son frère, mais à la fin elle va se battre pour ce qu’elle croit et pour ce qu’elle veut.”

© Telemundo

Quels défis ce rôle vous a-t-il apporté ?

« S’immerger dans le temps, le faire paraître crédible et que nous sommes des gens de 1910 dans la façon dont nous marchons, parlons, mangeons et nous exprimons… tout change. Il y a des idiomes, il y a des manières qui au fil du temps et des années changent. Nous avons dû beaucoup étudier cette partie et, en tant que femme, porter le corset a été l’une des choses les plus difficiles ». “Barbaro! Être corseté toute la journée plus de 10 heures. J’ai appris à manger avec lui car il y avait des moments où je le mettais le matin et je ne l’enlevais que le soir, même pas quand j’allais manger ». « Il a dit : ‘Oh non ! Genre, je vais gonfler mon ventre et voir si mon corset se ferme.’ Alors je me jetais toute la journée avec lui et c’était un challenge très difficile ». « Filmer aussi avec des chevaux, toujours avec une grande attention pour l’acteur comme pour l’animal. Il y avait des cours d’équitation, tout est fait avec beaucoup de soin ». « Je me suis préparé avec des cours de peinture car en ce moment tu vas au magasin et tu achètes tes pinceaux et tes peintures. A cette époque, vous deviez faire vos couleurs. J’ai donc appris à faire les couleurs à l’huile, à mettre la toile. Ils m’ont donné des cours dans tout et c’était un défi. Après tout ce que je vous ai dit, à partir de là, commencez à interpréter ».