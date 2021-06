Sofia Jakobsson annonce son départ du Real Madrid

Le départ de longue date de Sofia Jakobsson a finalement été confirmé par la joueuse elle-même, alors qu’elle écrivait un message émotionnel sur Instagram souhaitant bonne chance à ses coéquipiers et aux fans.

Le texte intégral se lit comme suit :

La phrase clé à laquelle tout le monde s’est accroché est : « La raison pour laquelle je [left] sera dit quand le moment sera venu.

Cependant, son agent Michael Kallback a déjà commencé à communiquer une partie de l’histoire de Jakobsson via une interview avec AS :

Nous avons reçu une offre et le lendemain, le Real Madrid a appelé et a dit que l’offre n’était plus valable, puis ils ont fait une autre offre (réduite) à la place. Nous n’avons donc jamais eu l’occasion de négocier. On a reçu une offre, qui a été retirée, puis on en a reçu une autre et on n’a eu que l’occasion de dire oui ou non.

On pourrait dire que ce qui s’est passé avec Ramos est la même chose qui est arrivé à Jakobsson. C’était un peu surprenant comment il est parti, mais c’est le football.