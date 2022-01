Sofia Kenin décroche une place en quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Ajla Tomljanovic

01/06/2022 à 14:15 CET

Le joueur américain Sofia kenin, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 6, remporté en deux heures et trente-quatre minutes par 3-6, 7 (7) -6 (5) et 6-3 à Ajla Tomljanovic, joueuse de tennis australienne, numéro 45 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Les statistiques du match indiquent que l’Américaine a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois, a atteint une efficacité de 66% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a pris 53% des points de service. Quant à la joueuse australienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois et ses données d’efficacité sont de 57%, 7 doubles fautes et 53% de points obtenus au service.

Lors des quarts de finale, Kenin affrontera le joueur de tennis australien Ashleigh Barty, numéro 1 et tête de série numéro 1, demain vendredi à partir de 5h30 heure espagnole.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) 48 joueurs s’affrontent et un total de 30 accèdent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-championnat et les invités. De même, il se déroule du 2 au 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.