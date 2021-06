Sofia Kenin parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de Jelena Ostapenko

31/05/2021

Le 01/06/2021 à 04h00 CEST

Sofia Kenin, américaine, numéro 5 de la WTA et tête de série numéro 4, a remporté la 64e finale de Roland-Garros en deux heures et huit minutes par 6-4, 4-6 et 6-3 letton Jelena Ostapenko, numéro 44 de la WTA. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Les données du match montrent que l’Américaine a réussi à casser le service de son adversaire 9 fois, obtenu 58% du premier service, commis 6 doubles fautes, réussissant à remporter 52% des points de service. Quant à Ostapenko, il a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a été efficace à 54%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 45% de ses points de service.

En 30e de finale, le joueur américain affrontera le joueur de tennis américain Hailey baptiste, numéro 203.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Fem.) 238 joueurs de tennis affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi lesquels sont classés directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et ceux qui sont invités. Elle se déroule également du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.