Sofia Kenin se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/04/2022 à 06:45 CET

Sofia kenin, américaine, numéro 12 de la WTA et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-huit minutes par 7-5 et 7-5 au joueur de tennis italien Lucie Bronzetti, numéro 148 de la WTA, en seizièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, nous verrons le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 à Adélaïde, les huitièmes de finale.

Bronzetti a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que la joueuse américaine l’a réussi 6 fois. De même, au premier service l’Américaine a eu une efficacité de 65%, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 57% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 49% d’efficacité, 4 doubles fautes et 51% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de Kenin et de l’Australien Ajla Tomljanovic, numéro 45.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court en dur en plein air. Un total de 48 joueurs apparaissent dans cette compétition. Au total, ce sont 30 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du championnat et les joueurs invités.