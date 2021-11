Sofía Reyes réagit après avoir été accusée d’avoir qualifié Grupo Firme de « nacos »

«Je suis très hors de propos, fatigué et très contrarié. Je ne m’exprimerais jamais de cette façon à propos de qui que ce soit. Au contraire, il les célébrait. Ceux qui me connaissent savent que je ne dirais jamais quelque chose comme ça », a écrit Sofía Reyes sur son profil sur le célèbre réseau social.

Je suis très hors de propos, fatigué et très contrarié. Je ne m’exprimerais jamais de cette façon à propos de qui que ce soit. Au contraire, il les célébrait. Ceux qui me connaissent savent que je ne dirais jamais quelque chose comme ça. – Sofia Reyes (@sofiareyes) 23 novembre 2021

Dans ses histoires Instagram, Sofía Reyes a publié un clip où elle explique que dans la vidéo, on voit qu’elle célébrait Grupo Firme et ne s’exprimait pas de manière désobligeante à leur égard.

« Bonjour, je veux vous dire que je suis très déconnecté et en colère parce que je viens de voir une note où soi-disant je m’exprime négativement et avec mépris envers d’autres artistes, où je n’ai jamais dit ce qu’ils disent j’ai dit, au contraire, ça me surprend beaucoup parce que je les célébrais… Je ne m’exprimerais jamais de cette façon à propos de personne », a déclaré l’artiste.