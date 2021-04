Sofia Richie partage une photo d’escapade “ rêveuse ” avec BF Elliot Grainge ⋆ .

Seulement une semaine après avoir rendu public sa relation avec Elliot, la mannequin / créatrice de 22 ans donne aux fans un aperçu de son escapade avec le nouveau petit ami à Saint-Barth.

AceShowbiz –

Sofia Richie semblait tellement amoureux. Après avoir rendu public sa nouvelle relation avec Elliot Grainge, la plus jeune fille du chanteur Lionel Richie a posté sur sa page Instagram une photo de son escapade romantique avec son nouvel homme.

La photo partagée sur la plate-forme de partage de photos de Sofia le dimanche 18 avril l’a montrée et le responsable de la musique a conduit avec enthousiasme un cabriolet bleu avec la belle Saint-Barth en arrière-plan magnifique. Le mannequin a levé ses deux mains en l’air, ses deux doigts de chaque main faisant le signe V.

Parallèlement au claquement fascinant, la sœur cadette de Nicole Richie a écrit dans la légende: «Dreamy [smiling face with heart-eyes emoji]. » L’eau bleue et les beaux arbres derrière elle et son petit ami ont rendu la photo encore plus époustouflante.

Dans la section commentaires du post de Sofia, créatrice de mode Nicolas Bijan appelé les deux tourtereaux, “Meilleur couple !!!!” D’autres fans ont pensé que la photo était adorable en commentant: «Un nouvel homme, une nouvelle vie, alors vis-la», «Puis-je aimer ça 292639272 fois» et «Power couple !! [fire emoji] Vous avez l’air génial ensemble !! ”

Sofia et Elliot, qui est le fils du PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, se sont liés de manière romantique après que la beauté de 22 ans ait partagé une photo d’eux en train de parler un selfie ensemble dans un ascenseur avec leurs masques. Elle a ensuite rendu public la nouvelle romance en partageant une série de photos câlines au début du mois d’avril. L’un des clichés qu’elle a partagés les a capturés les lèvres serrées alors qu’elle était dans son maillot de bain.

La nouvelle romance est venue après que Sofia se soit séparée de son petit ami Scott Disick en août 2020. Scott, qui est également père de trois enfants et ex-partenaire de Kourtney Kardashian, aurait mis fin à la relation. Dans l’épisode du 18 mars de “L’incroyable famille Kardashian“, A-t-il dit,” je pensais que je ferais un essai et en ferais une plus grande priorité, mais même en faisant cela, j’ai l’impression qu’elle a juste commencé à vouloir expulser Kourtney. ”