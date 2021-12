Sofia Vergara et Luis Fonsi ensemble pour les enfants de St. Jude

St. Jude Childrens Research Hospital® Luis Fonsi est l’un des grands ambassadeurs de l’hôpital St. Jude.

Luis Fonsi et Sofia Vergara feront équipe avec St. Jude pour répandre l’esprit de Noël pendant la saison des fêtes dans le but d’inviter les consommateurs de tout le pays à soutenir St. Jude alors qu’ils font leurs achats pour les fêtes de 2021.

Grâce à l’engagement des donateurs, les familles bénéficiaires ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour les soins, le transport, le logement ou la nourriture, ceci car la seule préoccupation des familles devrait être d’aider leurs enfants à lutter contre leurs diagnostics de santé. .

Dans un communiqué de presse de l’hôpital St. Jude, Luis Fonsi a parlé de l’opportunité de faire partie de l’une des campagnes les plus importantes du centre de santé : « Grâce à la campagne Thanks and Giving de St. Jude, je peux offrir ma voix pour motiver les gens du monde entier soutenir le St. Jude Children’s Research Hospital et son travail qui sauve des vies. «

Fonsi a poursuivi en mentionnant : « À St. Jude, les familles peuvent dormir tranquilles en sachant qu’elles n’ont pas à s’inquiéter du fardeau financier qui accompagne le traitement médical que nous fournissons, car les familles ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour quoi que ce soit. . Je demande à tout le monde de soutenir St. Jude en cette période des fêtes et tout au long de l’année. En prenant soin les uns des autres, nous pouvons continuer à faire une énorme différence pour les générations futures. »

Sofia Vergara, l’une des actrices latines les plus importantes d’Hollywood, a déclaré qu’elle était honorée de faire partie de la campagne de Noël de l’hôpital St. Jude : « La recherche et les traitements effectués à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude ont un impact immense sur enfants du monde entier confrontés au cancer et à d’autres maladies en phase terminale.

Vergara a noté : « Le travail que fait saint Jude n’est possible que grâce à la générosité continue et au soutien fidèle de chacun de nous. Je suis honoré de faire partie de la campagne Thanks and Giving de St. Jude pour la 10e année consécutive. Aidez-moi à faire une différence dans la vie de ces enfants. »

Luis Fonsi partage son top 3 des cadeaux de Noël préférés de St. Jude :

Le chanteur portoricain Luis Fonsi a exhorté ses fans à contribuer au travail de l’hôpital St. Jude en achetant les articles spéciaux qu’ils proposent pour les célébrations de Noël.

Cadeau n° 01 : crèche en verre de 3 pouces et ornement d’étoile brillante

Cadeau n°02 : Mug en céramique I Love St. Jude par Coton Colors

Cadeau n°03 : Planche à découper en bambou biologique avec poignée

L’hôpital de recherche pour enfants St. Jude dirige les efforts mondiaux pour comprendre, traiter et vaincre le cancer infantile et d’autres maladies pédiatriques potentiellement mortelles.

Le but de l’hôpital St. Jude est clair : découvrir les remèdes qui sauvent les enfants. St. Jude est le seul Centre national de lutte contre le cancer désigné par l’Institut national du cancer et dédié exclusivement aux enfants.

Les traitements développés à St. Jude ont contribué à augmenter le taux de survie du cancer infantile de 20 % à plus de 80 % depuis sa fondation il y a plus de 50 ans. St. Jude ne se reposera pas tant qu’aucun enfant ne meurt du cancer.

Les découvertes faites à St. Jude sont librement partagées, et de cette façon, chaque enfant sauvé à St. Jude signifie que les médecins et les scientifiques du monde entier peuvent utiliser ces connaissances pour sauver des milliers d’autres enfants.

Les familles ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour le traitement, le transport, la chambre ou la pension, c’est un avantage essentiel du centre de santé.

Rejoignez la mission St. Jude en visitant stjude.org