Sofia Vergara montre un corps de bikini sans effort que vous n’auriez jamais vu dans «Modern Family»

La star de Modern Family, Sofia Vergara, aura peut-être 50 ans l’année prochaine, mais la superbe actrice prouve que l’âge n’est qu’un chiffre dans son dernier piège à soif Instagram. Vergara a posté un selfie miroir tout en rabougris dans un bikini rose flatteur qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. En plus de la légende « Prêt pour le week-end copain ! », Vergara a assuré à ses 22,5 millions d’abonnés Instagram que non seulement elle aura fière allure, mais qu’elle suivra également les directives COVID-19 et gardera ses activités sociales à l’extérieur. La publication a accumulé plus de 962 000 likes.

Ce n’est pas la première fois que la juge d’America’s Got Talent montre ses courbes sur Instagram. En mars, Vergara a publié une vidéo de retour préférée des fans de ses jours de mannequin sur Instagram. L’ancien mannequin a posé en bikini noir avec un cheval, juste au bord de l’eau. Elle a fait une expression enjouée, plaisantant comme si elle allait mordre la bride du cheval.

Vergara a qualifié le message de “jeudi de retour”, notant qu’il a été pris en République dominicaine dans les années 1990. Les commentateurs ont noté qu’elle ne semble pas avoir vieilli un comédien dans l’âme. La publication a récolté plus de 4 millions de likes. Vergara a bouclé une décennie sur Modern Family l’année dernière, où sa beauté classique a été jouée pour des blagues tout au long de la série. Cependant, sa carrière remonte à bien plus loin que cela et a beaucoup plus de chemin à parcourir avant qu’elle ne soit terminée.

Vergara est née et a grandi en Colombie, et elle est tombée sur le mannequinat et le théâtre quand elle était à l’université. Ses premiers rôles à la télévision étaient à la télévision en espagnol, dont une telenovela et deux jeux télévisés. En 1999, elle est apparue dans un épisode de Baywatch intitulé “Les garçons seront des garçons”. Tout a été difficile à partir de là pour Vergara, qui a joué certains des rôles les plus connus de sa carrière dans les années qui ont suivi. Tout en faisant des apparitions sporadiques à la télévision, elle a obtenu son premier rôle au cinéma en 2002 en tant que Nina dans Big Trouble. Elle apparaîtra ensuite dans Lords of Dogtown sous le nom d’Amelia, National Lampooon’s Pledge This! en tant que Sofia, et Meet the Browns de Tyler Perry en tant que Cheryl.

Vergara a joué un rôle principal dans Modern Family à partir de 2009, et la série a duré jusqu’en 2020. Cependant, elle a également trouvé beaucoup de temps pour d’autres travaux à cette époque, notamment des films comme Les Schtroumpfs, Happy Feet Two, Machete Kills et The Film Emoji. À la télévision, elle est apparue dans Family Guy, The Cleveland Show, The Simpsons et Saturday Night Live.