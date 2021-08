Sofia Vergara révèle qu’elle a souffert d’un cancer

En tant qu’animatrice, Sofia Vergara était chargée de prononcer un discours spécial et c’est alors qu’elle a commencé avec force son propre témoignage : « À 28 ans, lors d’une visite de routine chez le médecin, mon médecin a remarqué un bosse sur mon cou. Ils ont fait beaucoup de tests et, finalement, ils m’ont dit que j’avais un cancer de la thyroïde”, a révélé l’actrice.

La star de Modern Family a découvert qu’elle souffrait de la maladie par surprise lorsqu’elle a accompagné son fils chez l’endocrinologue. De plus, il a expliqué comment le diagnostic l’avait affecté lorsqu’il était si jeune, soulignant qu’il avait toujours eu le soutien de sa famille dans cette période difficile de sa vie.

“Quand vous êtes jeune et que vous entendez le mot cancer, votre esprit va à de nombreux endroits, mais j’ai essayé de ne pas paniquer et j’ai décidé de m’éduquer (…) J’ai eu la chance de l’avoir détecté tôt et d’avoir le soutien de mes médecins et, surtout, ma famille », a-t-il expliqué. Je pense que lorsque vous vivez une expérience comme celle-là, vos priorités changent. Vous réalisez ce qui est important pour vous », a-t-il souligné.