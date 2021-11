Sofia Vergara sera ‘La Veuve Noire’; Netflix va faire une série télévisée sur Griselda Blanco – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Griselda Blanco, mieux connue sous le nom de La Viuda Negra ou La Madrina de la Cocaïne, était l’un des trafiquants de drogue les plus dangereux à l’époque où Pablo Escobar commandait l’empire de la drogue en Colombie, maintenant Netflix va faire une série télévisée sur ce personnage et Sofia Vergara y jouera.

Selon Deadline, la série de six épisodes Griselda raconte la vraie vie de Griselda Blanco, qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Mère dévouée, le mélange mortel de charme et de sauvagerie sans méfiance de Blanco l’a aidée à naviguer de manière experte entre la famille et les affaires, ce qui l’a amenée à devenir largement connue sous le nom de The Black Widow.

La série vient de l’écrivain Empire and Justified Ingrid Escajeda, qui est showrunner, scénariste et producteur exécutif, ainsi que Eric Newman, Doug Miro, Andrés Baiz et Carlo Bernard, l’équipe créative derrière Narcos, mais n’est pas liée au thriller. stocker sur Netflix. la franchise. Vergara sera également producteur exécutif du projet aux côtés de Luis Balaguer pour Latin World Entertainment.

Le colombien Baiz dirigera tous les épisodes. « Griselda Blanco était un personnage à grande échelle dont les tactiques impitoyables mais ingénieuses lui ont permis de diriger un empire d’un milliard de dollars des années avant la plupart des patrons masculins les plus notoires sur lesquels nous en savons tant », a déclaré Vergara.

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé les partenaires parfaits en Eric, Andrés et Netflix pour nous aider à porter cette histoire de sa vie à l’écran. » « Griselda Blanco est depuis longtemps un projet passionnant pour Sofía et nous sommes reconnaissants qu’elle et ses partenaires de LatinWe nous aient choisis pour l’aider à raconter cette histoire. Sofia est un talent brillant et sa passion, combinée à une histoire fantastique de Doug et Ingrid, et à l’incroyable Andrés Baiz à la barre, signifie que nous avons une série très excitante à partager avec le public. »

Source : Millénaire