Soft Cell annonce « * Le bonheur non inclus », ainsi qu’une tournée du 40e anniversaire

Cellule douce a sorti leur première nouvelle chanson en 15 ans en 2018, en conjonction avec leur spectacle d’adieu, mais le duo a annoncé un nouvel album et une tournée.

Ils ont révélé leurs plans pour un nouvel album, leur premier en 20 ans, et aujourd’hui, ils ont officiellement annoncé l’album. Il s’appelle * Bonheur non inclus, et il est attendu pour le printemps 2022 via BMG. Des illustrations, une liste de chansons et une vidéo teaser avec un clip de nouvelle musique ont tous été publiés. De plus, le groupe a annoncé une tournée, Cabaret Érotique Non-Stop.

Marc Almond dit : « Dans cet album, je voulais nous regarder comme une société : un endroit où nous avons choisi de faire passer les profits avant les gens, l’argent avant la moralité et la décence, la nourriture avant les droits des animaux, le fanatisme avant l’équité et notre propre trivialité. réconfort devant les souffrances indicibles des autres. Mais dans l’album, il y a aussi une croyance qu’il y a une utopie si nous pouvons retirer les couches et comprendre ce qui compte vraiment.

Et Dave Ball ajoute : « Enregistré à distance pendant une pandémie mondiale. Histoires de science-fiction pour le 21e siècle.

L’idée d’un nouvel album de Soft Cell est également une surprise pour les fans qui ont assisté à ce qui était censé être leur dernier concert à l’O2 Arena de Londres en 2018. S’adressant à la chronique Wired du Daily Star, Ball a déclaré: “Avant le spectacle O2, Marc [Almond] et je ne m’étais pas vu depuis environ 15 ans. Dans les années qui nous séparent, nous avons commencé à paraître matures. Les nouvelles chansons sont toujours accrocheuses, mais beaucoup plus mondaines. »

S’ouvrant sur ce que les fans peuvent attendre du disque, qui devrait arriver en 2022, Ball a déclaré: “Nous n’avons pas essayé d’écrire un autre” Amour contaminé “. Peut-être que nous devrions!”

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et de la tournée.

Soft Cell – Dates de la tournée 2021

10 novembre 2021 – GLASGOW O2 ACADEMY

12 novembre 2021 – MANCHESTER O2 APOLLO

13 novembre 2021 – LEEDS O2 ACADEMY

15 novembre 2021 – LONDRES HAMMERSMITH APOLLO

16 novembre 2021 – LONDRES HAMMERSMITH APOLLO