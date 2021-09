Soft Cell met les synthés dans la soul nordique avec ‘Tainted Love’

Dans les années 1960, “Un amour entaché” était un favori du club spécialisé. Au début des années 80, il renaît comme l’un des premiers repères du son électro-pop. Le 5 septembre 1981, Cellule douce a mis les synthés dans la soul du nord et l’a emmené au sommet des charts britanniques.

La chanson, écrite par Ed Cobb, a été enregistrée en 1964 par Gloria Jones, la future petite amie de Marc Bolan, et sort l’année suivante. Bien qu’il n’ait pas été un hit des charts, l’enregistrement est devenu un favori sur le circuit des clubs soul du nord de l’Angleterre. Puis en 1981, le jeune duo de Marc Almond, de Southport, et Dave Ball, de Blackpool, a eu l’idée de l’intégrer dans le nouveau son pop synthétiseur (et sans guitare).

Écoutez le meilleur de Soft Cell sur Apple Music et Spotify.

Almond et Ball s’étaient rencontrés au Leeds Art College et faisaient de la musique ensemble depuis quelques années, et c’est Ball qui connaissait l’original de “Tainted Love”. “Dave m’a présenté le disque”, s’est souvenu plus tard Almond. «Je l’ai tellement aimé, et nous voulions une chanson intéressante pour un numéro de rappel dans notre émission. Dave adorait la soul nordique et c’était une nouveauté d’avoir un groupe de synthétiseurs électroniques faisant une chanson soul.

Un été Soft Cell

La version de Soft Cell est sortie en juillet 1981 et a commencé à être diffusée au Royaume-Uni. Il a cartographié en quelques semaines et a effectué une montée rapide 26-9-2. Dans le classement du 5 septembre, il a commencé une course de deux semaines au sommet, succédant au “Japanese Boy” d’Aneka.

Avec une durée de 30 semaines dans les charts, “Tainted Love” est devenu la chanson de la carrière de Soft Cell, établissant leur nom et aidant leur premier album suivant Non-Stop Erotic Cabaret à devenir un gros vendeur. Puis quelque chose peut-être encore plus sensationnel s’est produit lorsque le single est sorti en Amérique : il a atteint le n ° 8 et a créé un nouveau record de longévité dans les charts à l’époque en passant 43 semaines incroyables sur le Hot 100. Les ventes du single au Royaume-Uni s’élèvent maintenant à environ 1,3 millions.

Achetez ou diffusez le coffret Soft Cell 9CD + DVD couvrant toute la carrière, Porte-clés et tempêtes de neige: The Soft Cell Story.