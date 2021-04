Soft Cell se réunit pour enregistrer un tout nouvel album studio

Soft Cell a confirmé qu’il travaillait sur son premier nouvel album en 20 ans. Le duo synth-pop, composé de Marc Almond et Dave Ball, est occupé à travailler sur ce qui sera leur premier nouvel album complet depuis 2002, Cruelty Without Beauty, largement acclamé.

L’idée d’un nouvel album de Soft Cell surprend également les fans qui ont assisté à ce qui était censé être leur dernier concert à l’O2 Arena de Londres en 2018.

S’adressant à la colonne Wired du Daily Star, l’instrumentaliste Dave Ball a déclaré: «Avant le spectacle O2, Marc [Almond] et je ne m’étais pas vu depuis environ 15 ans. Dans les années qui ont suivi, nous avons commencé à paraître mature. Les nouvelles chansons sont toujours accrocheuses, mais beaucoup plus mondaines. »

Ouvrant sur ce que les fans peuvent attendre du disque, qui devrait arriver en 2022, Ball a déclaré: «Nous n’avons pas essayé d’écrire un autre« Tainted Love ». Peut-être que nous devrions!

«Mais ce serait inapproprié pour deux hommes de la soixantaine d’essayer d’écrire de petits numéros pop rebondissants. Cela ne veut pas dire que nous sommes devenus misérables, et ce n’est pas non plus de la musique industrielle lourde. Je dirais que les chansons ont un son assez minimaliste, mélodique et axé sur les basses.

Il a ajouté: «Je suis vraiment satisfait de la façon dont ça se passe, ça sonne bien.»

Le dernier nouveau matériel de Soft Cell est venu avec le morceau «Northern Lights», qui a été publié en août 2018.

Le duo électronique pionnier ont sorti cinq albums studio, le plus récent étant leur disque de retrouvailles en 2002, Cruelty Without Beauty.

En attendant le nouveau matériel, les fans peuvent mettre la main sur un exemplaire du 40e anniversaire de Soft Cell’s débuts classiques, Non-Stop Erotic Cabaret, l’une des trois rééditions prévues cette année.

Dave Ball a ajouté: «Nos trois premiers albums sont réédités par Universal, à commencer par Non-Stop Erotic Cabaret. Marc a suggéré que nous fassions un concert en direct de l’album entier, et je serais partant pour ça.