Soft-on-Russia-Biden rejette l’avis du département d’État sur les sanctions .

Le secrétaire d’État Antony Blinken n’est l’idée de personne d’une ligne dure. Par exemple, il mène la charge pour apaiser l’Iran dans l’espoir qu’avec le pot adouci, les mollahs permettront aux États-Unis de réintégrer l’accord nucléaire.

Mais Blinken est ce qui passe pour un partisan de la ligne dure dans l’imprudente administration Biden. Il aurait exhorté Joe Biden à sanctionner la société et le PDG derrière le pipeline Nord Stream 2. Cet oléoduc est vital pour les intérêts de la Russie dans sa quête d’utilisation du pétrole et du gaz pour isoler l’Ukraine et tirer parti de sa puissance en Europe.

Blinken a été rejoint dans sa demande de sanctions par son adjointe, Wendy Sherman, un acteur majeur de la politique étrangère dans les anciennes administrations démocrates. Les principaux démocrates du Congrès, dont le chef de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez, souhaitaient également les sanctions.

Mais Biden a refusé de les imposer. Et dans les nouvelles connexes, Biden a également décidé de ne pas fournir d’aide létale et non létale à l’Ukraine. Le Congrès l’a autorisé à fournir l’aide, d’une valeur de dizaines de millions de dollars, mais Biden n’a pas donné suite.

Donald Trump a pris les décisions inverses. Il s’est opposé à Nord Stream 2 et a fourni une aide autorisée par le Congrès à l’Ukraine, bien qu’après avoir brièvement tenté de l’exploiter à son avantage politique.

Imaginez si, à la place, Trump avait fait ce que fait Biden. Il serait accusé de s’être vendu à la Russie et, en fait, d’être le larbin de Poutine.

Pourtant, les décisions de Biden sont à peine mentionnées dans les médias grand public. Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas été au courant de la décision de suspendre l’aide à l’Ukraine.

Quelles sont les excuses de la Team Biden pour ces décisions ? Sur le pipeline, ses apologistes, tels que le Washington Post, soutiennent que Biden ne voulait pas « enflammer les relations » avec l’Allemagne et que le pipeline est fondamentalement un fait accompli à ce stade. (La poste, en passant, appelle la politique de Biden en Russie « un mélange de confrontation et de coopération. » Il y a un nom pour cela : l’incohérence.)

Ces excuses sont contradictoires. Si les sanctions n’arrêtent pas le pipeline, il est impossible de croire que les sanctions visant à l’arrêter auront un effet significatif sur nos relations avec l’Allemagne.

De toute façon, depuis quand l’Allemagne dicte-t-elle la politique américaine envers la Russie ? Si Ronald Reagan avait écouté les Européens pendant la guerre froide, ce conflit aurait pu durer encore au moins une décennie.

L’excuse pour ne pas aider l’Ukraine est que la Russie a retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. Et alors? La Russie pourrait ramener ses troupes et les envoyer rapidement en Ukraine. En effet, moins l’Ukraine est bien équipée, plus il est probable que Poutine lance une attaque.

L’idée que des troupes étrangères doivent être amassées à sa frontière avant qu’une nation ne se prépare pleinement à se défendre contre un ennemi est ridicule. Aucune nation ne suit cette politique. Si Biden était sérieux au sujet de s’opposer à la Russie, il n’aurait pas mis l’Ukraine dans cette position.

Lorsque Trump était président, Joe Biden a prétendu s’opposer sérieusement à la Russie. Maintenant que Biden est au pouvoir, il fait toujours semblant.

Et au fait, où sont ces mains tordantes de l’Ukraine et de l’Europe qui ont témoigné si sincèrement (ou se moquent sérieusement) lors de la première procédure de destitution au sujet de la trahison de l’Ukraine par Trump ? Peut-on les joindre pour commenter maintenant ?

Au contraire, la nécessité d’adopter une ligne dure à l’égard de la Russie est plus grande maintenant que pendant l’administration Trump (quand, soit dit en passant, Trump a adopté une ligne dure à travers ses actions, sinon toujours ses paroles). La Russie est derrière les attaques de rançon contre les infrastructures américaines (la vraie chose, pas l’idée des démocrates de l’infrastructure).

La réponse de Biden ? Suivant les traces de Barack Obama lorsque l’ingérence électorale russe était le problème, il a dit à Poutine, en fait, de s’en débarrasser.

Biden a ensuite énuméré 16 secteurs considérés comme des infrastructures critiques en vertu de la politique américaine qui devraient être interdits d’attaque. Il a ainsi semblé impliquer qu’il est acceptable d’attaquer d’autres secteurs ou entités.

Pathétique.