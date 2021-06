SoftBank demande l’approbation de la CCI pour investir dans Swiggy

in

SoftBank a déposé une demande auprès de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour obtenir l’approbation d’un investissement proposé dans la société de technologie alimentaire Swiggy.

« SVF II (SoftBank Vision Fund II) propose d’acquérir un certain pourcentage de participation dans Bundl. La combinaison proposée doit être notifiée à la Commission de la concurrence de l’Inde en vertu de l’article 5 (a) de la loi sur la concurrence de 2002 », indique le dossier de la CCI. Bundl Technologies possède Swiggy.

SoftBank cherche à soutenir la société de technologie alimentaire basée à Bengaluru avec un investissement de plus de 400 millions de dollars pour une valorisation d’environ 5,5 milliards de dollars. Les rapports évaluent la taille de l’accord à environ 450 à 500 millions de dollars. L’accord marquera le premier pari de SoftBank sur le secteur indien de la technologie alimentaire, dirigé par Swiggy et Zomato. SoftBank a financé une série de start-up indiennes dans des segments tels que Oyo, Delhivery et Unacademy.

L’investissement de SoftBank serait une extension du tour de financement de 800 millions de dollars de Swiggy soutenu par des investisseurs nouveaux et existants en avril, qui l’a évalué à environ 5 milliards de dollars.

Des sources ont déclaré que la décision de SoftBank de demander l’approbation de la CCI est un processus régulier et n’a aucune implication significative. Un porte-parole de SoftBank a refusé de commenter.

« Les activités des parties ne se chevauchent sur aucun des marchés pertinents plausibles en Inde. Par conséquent, le rapprochement proposé n’entraînera aucun changement dans le paysage concurrentiel ni n’aura d’effet négatif appréciable sur la concurrence en Inde », indique le dossier de la CCI.

“Cependant, dans le seul but d’aider l’évaluation de la Commission Hon’ble, les parties ont fourni une évaluation concurrentielle de 2 (deux) relations verticales se chevauchant indirectement entre les parties dans (i) le segment des services de paiement numérique, et (iii ) segment des services de publicité en ligne », indique le dossier. SoftBank soutient également Paytm et la start-up de technologie publicitaire InMobi.

