SoftBank du Japon mène un investissement de 200 millions de dollars sur le marché brésilien du Bitcoin

La société japonaise SoftBank a récemment investi 200 millions de dollars dans l’échange cryptographique Mercado Bitcoin au Brésil.

Roberto Dagnoni, PDG et président exécutif de 2TM Group, la société mère de Mercado Bitcoin, a révélé que l’échange de crypto-monnaie prévoyait d’utiliser les fonds pour augmenter ses activités de trading, améliorer ses offres de crypto et investir dans l’infrastructure, afin de satisfaire la demande croissante de services de crypto-monnaie au Brésil.

L’investissement est considéré comme le plus important via un tour de table de série B de l’histoire de l’Amérique latine et le plus gros investissement de SoftBank dans une société de cryptographie en Amérique latine. Group 2TM a déclaré que sa valorisation atteignait 2,1 milliards de dollars à la suite de cet investissement.

L’investissement de Softbank intervient alors que l’intérêt des investisseurs pour les actifs cryptographiques a augmenté au milieu des mesures de répression imposées par les régulateurs au Japon, en Grande-Bretagne et en Chine. Ces mesures de répression ont entraîné des sorties de fonds d’investissement et de produits de crypto-monnaie ces dernières semaines.

Cependant, Dagnoni n’a pas été ému par la récente répression des actifs cryptographiques.

Dans un entretien téléphonique avec ., Dagnoni a déclaré : “Nous croyons fermement aux principes fondamentaux des crypto-monnaies.”

Dagnoni a ajouté : “La plate-forme est assez intégrée. Par conséquent, la conservation est très importante pour libérer la puissance du marché institutionnel. Nous recherchons également des expansions régionales en Latam et des expansions par le biais de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) également. ” .

Mercado Bitcoin est le plus grand échange crypto au Brésil. Elle a établi son opération de trading de crypto-monnaie en 2013. Depuis lors, la société a connu une croissance significative, avec des clients atteignant 2,8 millions cette année, soit plus de 70% du nombre total d’investisseurs à la bourse brésilienne.

On estime que 700 000 nouveaux clients ont créé des comptes pour utiliser les services de crypto-monnaie de Mercado Bitcoin entre janvier et mai de cette année. Le volume des transactions sur le marché Bitcoin est passé à 5 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, dépassant ainsi le volume total de ses sept premières années d’opérations commerciales.

Cycles pluvieux de financement de crypto-monnaie

Alors que les jetons crypto influencent considérablement les systèmes financiers et bancaires traditionnels, comme l’augmentation des investissements ces derniers mois. La valeur marchande totale des actifs cryptographiques augmente pour atteindre 2 000 milliards de dollars, ce qui pourrait être supérieur à la capitalisation boursière de Microsoft, Google et Amazon.

Malgré la récente baisse des prix du Bitcoin, de grands noms comme PayPal, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et d’autres se sont sérieusement engagés et investis dans les échanges cryptographiques. Morgan Stanley et Goldman Sachs sont devenus les premières banques de premier plan aux États-Unis à fournir aux clients fortunés un accès direct aux services Bitcoin.

Pendant ce temps, la popularité de la technologie blockchain a considérablement augmenté et a attiré davantage d’investisseurs de crypto-monnaie et de fonds de capital-risque sur le marché de la crypto-monnaie. En raison de la popularité des crypto-monnaies, la technologie blockchain est considérée comme étant en train de sortir du marché des crypto-monnaies et d’être adoptée par d’autres industries. Par conséquent, les institutions et les sociétés de capital-risque se précipitent pour s’essayer au financement cryptographique. Un tel financement aide les entreprises de cryptographie à étendre leurs opérations et leur donne l’avantage de tester l’exécution de nouvelles activités.

Source de l’image : Shutterstock