SoftBank effectue plusieurs mouvements cryptographiques ce mois-ci

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Tupungato

Le géant japonais de l’incubateur technologique SoftBank a eu jusqu’à présent un mois de mai actif, réalisant un certain nombre d’investissements discrets dans un certain nombre de projets de crypto, de jetons non fongibles (NFT) et de financement décentralisé (DeFi).

Dans un rapport récent, le média japonais Coin Post a dressé un tableau des mouvements d’investissement de SoftBank dans la sphère cryptographique au cours des dernières semaines, et il semble que la société soit prête à faire un pas plus profond dans le secteur de la cryptographie.

L’année dernière, le PDG de la société, Masayoshi Son, a raconté l’histoire de ses propres problèmes personnels avec une précédente expérience d’investissement dans les bitcoins (BTC) qu’il a déclaré ne pas vouloir répéter. Et plus tôt ce mois-ci, Son a déclaré aux investisseurs de SoftBank, a rapporté Bloomberg, qu’il n’avait pas l’intention de détenir un acheter des bitcoins dans le style de Tesla , avant même la dernière déclaration du constructeur automobile à ce sujet.

En outre, l’investisseur technologique semblait avoir pris un recul significatif par rapport aux crypto-monnaies l’année dernière, lorsque Yahoo Japon , dans laquelle SoftBank détient une participation de 48%, a vendu sa plateforme de trading Tao tao au groupe SBI toujours enthousiaste .

Mais si l’activité d’investissement récente de SoftBank dans NFT et DeFi est quelque chose à traverser, il semble que Son et sa société n’en aient pas encore fini avec la crypto.

Dans le domaine DeFi, la filiale de SoftBank à Singapour a effectué un investissement non divulgué dans le protocole O3, selon une annonce Twitter de Laboratoires O3 , qui a ajouté qu’il était “impatient de renforcer et de développer l’association”.

Et sur le front de la NFT, SoftBank a également participé à des rondes d’investissements providentiels qui ont permis de lever plus de 4,1 millions de dollars pour la plate-forme de marché numérique. Epik Prime . Parmi les autres investisseurs providentiels du projet figuraient des personnes comme JP Morgan , Goldman Sachs Oui Morgan Stanley , avec Warner Music Group , Sony , Universel Oui Jeux Tencent par La Chine augmente également les investissements.

Epik Prime a confirmé la nouvelle sur Twitter, déclarant qu’elle avait «d’excellents partenaires, une équipe d’experts hautement professionnelle et des conseillers de classe mondiale».

Et en Amérique du Sud, SoftBank a participé la semaine dernière à une série d’investissements d’une valeur de 26 millions de dollars dans la société brésilienne de gestion de crypto. Hashdex qui était géré par du capital-risque lourd Valeur en capital, avec Coinbase Armer le VC Coinbase Ventures et les agents du marché brésilien. Bloomberg a rapporté que la société brésilienne, qui exploite un fonds indiciel cryptographique, prévoyait d’utiliser les fonds pour se développer en dehors du marché intérieur et tripler la taille de son personnel.

Le mois passé, Nous travaillons de SoftBank en partenariat avec BitPay et Coinbase dans un accord qui vous verra accepter les paiements cryptographiques des clients. Et plus tôt cette année, la filiale de télécommunications de la société a rejoint le Association japonaise des fiches de données de sécurité , signe de plus que ce sont des affaires dans le secteur plus large de la cryptographie.

____

Apprendre encore plus:

– Les géants des affaires investissent 60 millions de dollars dans la société de paiement basée sur la blockchain Chai

– Mitsubishi, les géants de la banque et des télécommunications investissent 62 millions de dollars dans DeCurret

– Ethereum ‘Casino’ Whales plonge dans DeFi – Analyste

– Pourquoi les NFT ne sont pas uniquement destinés à l’art et aux objets de collection