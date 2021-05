Softbank mène un investissement d’un milliard de dollars dans le THG britannique

Le logo de SoftBank Group Corp est affiché à la conférence SoftBank World 2017 à Tokyo, Japon

La société de commerce électronique de beauté et de style de vie THG HG Plc (THG.L) a levé plus d’un milliard de dollars de nouveaux capitaux propres, dont 730 millions de dollars auprès du groupe japonais Softbank (9984.T), a annoncé mardi la société.

L’accord donne à Softbank une participation d’un peu moins de 10% dans la société basée à Manchester anciennement connue sous le nom de The Hut Group, et une option pour investir 1,6 milliard de dollars supplémentaires dans l’activité Ingenuity de THG.

THG possède le détaillant de produits de beauté Lookfantastic, la marque de maquillage Illamasqua et le service de boîtes de beauté Glossybox, ainsi que la société de suppléments Myprotein.

Le placement en actions était évalué à 596 pence par action et a été sursouscrit, THG levant un total de 320 millions de dollars auprès d’autres investisseurs. Les actions de THG ont grimpé jusqu’à 14% à l’ouverture mardi.

L’injection de liquidités intervient moins d’un an après la cotation de THG à Londres et sera utilisée pour financer d’autres acquisitions. La société a également annoncé qu’elle avait accepté d’acheter Bentley Laboratories LLC, un développeur et fabricant de produits de beauté de prestige basé au New Jersey, pour 255 millions de dollars.

THG Ingenuity est la branche technologique de THG qui fournit des services de commerce électronique à d’autres entreprises. Si Softbank exerce son option d’investir dans cette division, cela donnerait au conglomérat technologique japonais une participation de 19,9% dans THG Ingenuity pour une valorisation de 6,3 milliards de dollars.

La collecte de fonds en actions a été menée par Barclays, Citigroup, Goldman Sachs et Jefferies.