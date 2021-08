Softbank réduit sa participation dans les principales actions technologiques américaines; vend des actions Google, Facebook et Microsoft au premier trimestre

in

SoftBank a vendu sa participation dans les principales sociétés technologiques américaines au cours du trimestre d’avril à juin, selon le rapport trimestriel de la société. Les actions de la société mère de Google, Alphabet, Facebook de Mark Zuckerberg, Microsoft et le service de streaming Netflix ont été vendues au cours du trimestre par la société de Masayoshi Son. SoftBank a également réduit sa participation dans Amazon au cours du trimestre. Le conglomérat multinational basé à Tokyo, SoftBank, investit dans des actions cotées via sa branche SB Northstar trading. Au cours des trois premiers mois de cet exercice, l’indice NASDAQ à forte composante technologique a bondi de près de 20 %.

Prise de bénéfices dans le stock technologique américain

Le rapport trimestriel sur la détention du portefeuille de SoftBank pour les trois mois clos le 31 mars 2021 a montré que la société détenait des actions importantes de Netflix, Facebook, Microsoft, Alphabet, Adobe et Salesforce. Cependant, la dernière mise à jour trimestrielle pour les mois se terminant le 30 juin 2021 a montré que toutes les actions susmentionnées manquaient au portefeuille.

Fin mars de cette année, SoftBank détenait des actions Facebook d’une valeur de 3,1 milliards de dollars. Les actions Adobe détenues par la société Masayoshi Son d’une valeur de 10 millions de dollars, les actions d’Alphabet d’une valeur de 575 millions de dollars, les actions Microsoft d’une valeur de 1,03 milliard de dollars et les actions Netflix d’une valeur de 382 millions de dollars. SoftBank détenait également Salesforce pour 385 millions de dollars et les actions PayPal pour 1,18 milliard de dollars. La participation globale de SoftBank dans toutes ces entreprises s’élevait à 6,7 milliards de dollars à la fin du mois de mars de cette année. La participation globale de la société dans la société cotée était évaluée à 19,9 milliards de dollars.

À la fin du trimestre de juin, la valeur des actions de SoftBank était en baisse à 13,6 milliards de dollars, la plupart des grands noms de l’industrie technologique américaine ayant disparu du portefeuille. Cependant, Amazon était la seule grande entreprise technologique que SoftBank continue de détenir dans son portefeuille à la fin du dernier trimestre. SoftBank détenait des actions Amazon d’une valeur de 6,2 milliards de dollars fin avril. Le même montant est descendu à 5,65 milliards de dollars à la fin du mois de juin de cette année.

Les investissements de SoftBank en Inde

En Inde, Softbank a investi dans de nombreuses startups via son fonds vision. Ceux-ci incluent Delhivery, FirstCry, Flipkart, Grofers, InMobi, Lenskart, Meesho, Ola, Oyo, Paytm, Policybazaar, Unacademy, Whatfix et Swiggy. SoftBank a investi dans des sociétés Internet de premier plan basées en Inde – un thème qui manquait en grande partie jusqu’à Dalal Street jusqu’à la cotation récente de Zomato.

Baleine NASDAQ

SoftBank s’est révélé plus tôt être le NASDAQ Whale qui injectait de l’argent dans les entreprises technologiques américaines. Le NASDAQ Whale serait à l’origine d’importants paris dérivés sur les principales actions technologiques cotées à l’indice NASDAQ, a rapporté le Financial Times. SoftBank aurait pris de gros paris sur des actions technologiques telles que Facebook, Tesla, Amazon et Microsoft. Cette décision de SoftBank serait à l’origine du méga rallye des actions technologiques américaines en 2020.

