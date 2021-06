SoftBank Vision Fund 2 investit 220 millions de dollars dans la startup de gestion des talents Eightfold AI ; la valorisation double à 2,1 milliards de dollars

Eightfold.AI a levé plus de 410 millions de dollars de financement jusqu’à présent, y compris le cycle actuel, dont 350 millions de dollars au cours des six derniers mois.

Eightfold AI, cinq ans, qui aide les grandes entreprises telles que Air Asia, Tata Communications, Dolby, Nutanix, d’autres, à embaucher et à retenir les talents, a levé un nouveau tour de table huit mois après avoir levé 125 millions de dollars en financement de série D. La startup a maintenant obtenu 220 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série E dirigé par SoftBank Vision Fund 2. Des investisseurs des cycles précédents, notamment General Catalyst, Capital One Ventures, Foundation Capital, IVP et Lightspeed Venture Partners, ont également participé au nouveau cycle. Avec la dernière injection de fonds, la valorisation de la startup a plus que doublé pour atteindre 2,1 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars en série D, a déclaré Ashutosh Garg, co-fondateur et PDG d’Eightfold.ai à Financial Express Online.

La société déploiera le capital vers le développement de sa plate-forme d’intelligence artificielle basée sur l’intelligence artificielle et étendra son écosystème de partenaires en plus de développer ses opérations en Inde. Les derniers et actuels cycles d’investissement ont été augmentés dans un environnement de travail croissant et changeant en raison de la pandémie. En conséquence, les entreprises se sont concentrées sur des programmes de recyclage et de perfectionnement pour leurs employés, ce qui fait également partie des principaux défis pour la main-d’œuvre mondiale actuelle.

« La pandémie a renforcé l’importance de la gestion des talents de nombreuses manières. Le plus visible est celui des environnements de travail à distance, qui ouvre des talents à des organisations qu’ils n’auraient peut-être pas envisagées auparavant. Il met également l’accent sur la compréhension de ce que vos employés recherchent dans leur carrière. Ils ont maintenant beaucoup plus d’options car ils peuvent postuler n’importe où, alors que faites-vous (les entreprises) pour faciliter leur croissance au niveau supérieur ? » ajouta Garg.

La société a levé plus de 410 millions de dollars de financement jusqu’à présent, y compris le cycle actuel, dont 350 millions de dollars au cours des six derniers mois. « Optimisée par l’IA et l’apprentissage automatique, la plate-forme d’Eightfold fournit aux entreprises mondiales une solution unique pour gérer l’ensemble du cycle de vie des talents, y compris l’embauche, la rétention et la croissance d’une main-d’œuvre mondiale diversifiée”, a déclaré Deep Nishar, associé directeur principal chez SoftBank Investment Advisers.

Selon Gartner, les dépenses en applications SaaS des entreprises en Inde augmenteront de 20,8 % pour atteindre 1,41 milliard de dollars et de 20,2 % pour atteindre 1,69 milliard de dollars en 2022. Les dépenses des utilisateurs finaux pour les services de cloud public en Inde s’élèveront à 4,4 milliards de dollars en 2021, en hausse de 31,4% par rapport à 2020. L’investissement d’Eightfold est le deuxième accord impliquant des startups indiennes ou des fondateurs indiens par SoftBank Vision Fund 2 annoncé au cours des deux derniers jours. Mardi, une autre startup de logiciel en tant que service Whatfix, qui aide les entreprises à accroître l’adoption par les utilisateurs des applications qu’elles utilisent, avait annoncé un tour de table de 90 millions de dollars dirigé par le deuxième Vision Fund. Eightfold est la quatrième startup avec des opérations en Inde et/ou dans d’autres pays à lever des investissements auprès du deuxième fonds après Lenskart et Meesho en dehors de Whatfix.

