SoftBank Vision Fund 2 investit 90 millions de dollars dans la startup SaaS Whatfix ; Sequoia, Cisco, d’autres participent

Selon Gartner, les dépenses en applications SaaS des entreprises indiennes augmenteront de 20,8 % pour atteindre 1,41 milliard de dollars et de 20,2 % pour atteindre 1,69 milliard de dollars en 2022.

La start-up de logiciel en tant que service Whatfix, qui a environ sept ans, aide les entreprises à accroître l’adoption par les utilisateurs des applications qu’elles utilisent, a levé 90 millions de dollars lors d’un tour dirigé par le deuxième fonds de vision de SoftBank. D’autres, dont Eight Roads Ventures, Sequoia Capital India, Dragoneer Investment Group, F-Prime Capital et Cisco Investments, ont participé au tour. Le dernier tour de table a porté la collecte de fonds totale de la société à 139,8 millions de dollars jusqu’à présent, tandis que sa valorisation a été multipliée par 3 au cours des 15 derniers mois, a annoncé mardi la société. Whatfix, qui est maintenant évalué à près de 600 millions de dollars, déploiera le capital pour développer son marché aux États-Unis et en dehors de l’expansion mondiale sur de nouveaux marchés, notamment l’Asie-Pacifique et l’Europe. La société investirait également le montant dans l’innovation de produits en se concentrant sur l’intelligence artificielle (IA), les solutions d’entreprise et la fourniture d’expériences personnalisées.

« Whatfix est fier d’offrir une expérience d’adoption numérique unifiée permettant aux organisations d’extraire toute la valeur de leurs outils logiciels tout en responsabilisant les employés, les clients et les entreprises », a déclaré Khadim Batti, PDG et co-fondateur de Whatfix dans un communiqué. La société a affirmé que son chiffre d’affaires et ses effectifs avaient triplé au cours des deux dernières années. Whatfix est la troisième startup indienne à lever des investissements du Vision Fund 2 de SoftBank. Lenskart et Meesho sont les deux autres startups indiennes du portefeuille du fonds.

« Whatfix permet aux entreprises d’utiliser plus facilement les produits SaaS, ce qui augmente la productivité. Whatfix, avec sa liste de clients mondiaux, est bien placé pour devenir un leader DAS, et nous sommes ravis de faire partie de leur parcours », a déclaré Munish Varma, associé directeur, SoftBank Investment Advisers. La société compte plus de 500 clients mondiaux comprenant plus de 100 marques Fortune 1000, dont la Croix-Rouge néerlandaise, Experian, Sentry Financial Services, Cardinal Health Canada, BMC Software Inc., Bausch & Lomb, etc.

SoftBank avait en octobre de l’année dernière doublé son deuxième Vision Fund axé sur l’intelligence artificielle avec un engagement de 5 milliards de dollars dans le fonds qui a été lancé en octobre 2019 et visait 108 milliards de dollars. Cela représentait une augmentation par rapport aux 5 milliards de dollars engagés dans le fonds par le groupe et ses filiales au 30 septembre 2020. Selon Gartner, les dépenses consacrées aux applications SaaS par les entreprises en Inde augmenteront de 20,8 % à 1,41 milliard de dollars et de 20,2 % à 1,69 $. milliards de dollars en 2022. Les dépenses des utilisateurs finaux pour les services de cloud public en Inde s’élèveront à 4,4 milliards de dollars en 2021, en hausse de 31,4 % par rapport à 2020.

