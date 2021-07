Soho House Rome ouvre ses portes à l’automne 2021 – WWD

VACANCES ROMAINES: Soho House débarque enfin en Italie.

Le club mondial des membres inaugure son premier site italien dans la capitale du pays. Soho House Rome, qui ouvrira ses portes à l’automne, sera située dans le quartier en plein essor de San Lorenzo. Bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, le quartier, situé au nord de la gare Termini, est récemment devenu le lieu de rendez-vous romain pour une vie nocturne animée.

Soho House Rome, qui sera suivi d’un emplacement dans le quartier de Brera à Milan, proposera des chambres ainsi que des appartements de long séjour et sera ouvert tous les jours pour les membres et leurs invités.

En plus de gérer plusieurs maisons aux États-Unis et au Royaume-Uni, Soho House étend sa présence en Europe continentale. Elle exploite des sites à Mykonos, en Grèce ; Berlin; Istanbul ; Barcelone et Amsterdam. Au Moyen-Orient, la société est présente à Jaffa, tandis qu’elle exploite des unités à Mumbai et à Hong Kong.

Plus tôt ce mois-ci, la société mère Membership Collective Group de Soho House a levé 420 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initiale de 30 millions d’actions.

