Soins aux patients atteints de COVID-19: instructions, surveillance et qui peut être un soignant – expliqué

Tout membre de la famille peut devenir ou quelqu’un d’autre peut devenir bénévole dans les cas où un membre de la famille ne peut pas être un soignant.

À un moment où des milliers de personnes luttent contre l’infection à Covid-19 dans les murs de leur maison, la tâche des soignants s’élargit. Ce n’est pas seulement une maladie où les gens n’ont besoin que de soins infirmiers et de surveillance. Il faut effectuer des tâches de manière à ce que l’infection virale ne se transmette pas à celui qui donne les soins ou aux autres membres de la famille. Le niveau de précaution augmente en cas de transmission virale par rapport aux autres. Bien que l’environnement ne puisse pas être maintenu aussi stérile que le sont les hôpitaux, la propreté et la sécurité peuvent être assurées à domicile.

Un soignant peut côtoyer des personnes séropositives à Covid-19 à la maison et surveiller leur état. Avant de comprendre comment être un soignant, il est important de savoir qui peut être un soignant. Au milieu d’une pandémie de cette ampleur, n’importe qui peut être un gardien étant donné que la personne est en forme et prend les précautions nécessaires 24h / 24 et 7j / 7 tout en surveillant le patient en isolement. Tout membre de la famille peut devenir ou quelqu’un d’autre peut devenir bénévole dans les cas où un membre de la famille ne peut pas être un soignant. L’idée est de prendre en charge les patients présentant des symptômes légers ou ceux qui sont asymptomatiques en établissant une communication régulière avec un médecin.

Ce que les soignants peuvent garder à l’esprit

Un rapport de l’IE a noté que les soignants doivent porter des masques à trois couches lorsqu’ils sont dans la même pièce avec un patient qui est positif à Covid-19. Si le masque est sale ou mouillé, il doit être changé immédiatement. Une chose importante à laquelle les soignants doivent toujours adhérer est l’hygiène des mains, ce qui signifie qu’ils doivent se laver les mains pendant au moins 40 secondes avec du savon et de l’eau. Avant et après avoir donné de la nourriture, des médicaments ou vérifier la température corporelle et les saturations en oxygène, les mains doivent être désinfectées.

Les soignants doivent également surveiller leur santé fréquemment. S’ils présentent des symptômes tels que toux, fièvre ou difficulté à respirer, il est conseillé de passer leur test Covid-19.

Salle de nettoyage, ustensiles et vêtements

L’une des choses les plus importantes est de s’assurer que la nourriture est servie dans la chambre du patient. Bien que la nourriture puisse être servie facilement, c’est la gestion des ustensiles qui peut devenir une tâche. S’il y a plus d’une personne dans la maison, des ustensiles à usage unique peuvent être utilisés pour servir de la nourriture. Cependant, si d’autres ustensiles sont utilisés, il faut s’assurer qu’ils sont lavés avec du savon / détergent et de l’eau chaude. Le nettoyage doit être fait en portant des gants ainsi qu’un masque facial.

Dans le cas d’un patient asymptomatique ayant un état stable, les patients peuvent eux-mêmes laver la vaisselle. Pendant ce temps, le sol, les poignées de porte, les plateaux de table et tous les endroits où le toucher est impliqué doivent être nettoyés avec un mélange à 1% d’hypochlorite de sodium. De même, les vêtements doivent également être trempés dans cette solution de mélange pendant 30 minutes afin de les désinfecter. Après cela, les vêtements peuvent être lavés normalement avec du savon / détergent en portant des gants et des masques.

Que surveiller

Les soignants doivent s’assurer que tous les signes vitaux du patient, y compris la température, les niveaux de saturation en oxygène, le pouls, la pression artérielle et la glycémie (dans le cas des patients diabétiques) sont vérifiés à intervalles réguliers. Cela peut également être noté dans un tableau de forme pour la tenue de registres. S’il y a des changements dans les signes vitaux, un médecin doit être consulté. En dehors de cela, le régime alimentaire, les médicaments et autres liquides qui doivent être consommés par les patients doivent être pris en charge par le gardien. L’établissement d’un emploi du temps peut aider à gérer correctement les exercices, les garles, la prise de vapeur et la nourriture.

Il est également important que les soignants connaissent les exercices de respiration et de pronation, qui peuvent être guidés vers les patients. Si la saturation en oxygène d’un patient diminue, le soignant doit être informé de la gestion des concentrateurs d’oxygène, des bouteilles (il est strictement conseillé de les administrer en consultation avec un médecin). Pour toute autre complication, le patient doit être transporté d’urgence à l’hôpital.

Évitez ces choses

Tout contact direct avec les fluides corporels de la personne qui a Covid-19 est à éviter, les sécrétions orales ou respiratoires en particulier. Si les soignants sont des membres de la famille, ils ne doivent pas partager d’objets personnels avec les patients car les objets autour des patients sont exposés à la contamination par Covid-19. Les salles de bain des patients Covid-19 doivent être séparées de celles utilisées par les membres de la famille ou les soignants.

