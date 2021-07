Soins de la peau anti-acné pour les éruptions cutanées estivales

L’été et la vie est … torride. Que vous vous entraîniez ou que vous traîniez, il est impossible de ne pas littéralement tomber à l’eau lorsque la chaleur de juillet et août frappe. Et comme les températures élevées semblent aller de pair avec les éruptions cutanées, nous avons demandé conseil à un professionnel sur la façon d’éliminer l’acné estivale, y compris les produits qui feront vraiment la différence.

Attention : il s’agit peut-être d’une folliculite

De nombreuses éruptions cutanées en été ne sont pas une véritable acné, ce sont des folliculites. “C’est une affection causée par une infection superficielle des follicules pileux par des bactéries ou des levures, qui sont des parties normales du microbiome cutané”, explique Rachel E. Maiman, MD, dermatologue cosmétique et généraliste chez Marmur Medical à New York. ” Une combinaison de chaleur et de sueur peut obstruer les follicules pileux et stimuler une prolifération de ces organismes. » Plus de coupables de folliculite : porter des tissus qui ne respirent pas bien (hé, un masque facial mignon !), un maquillage épais et des produits de soin de la peau épais ou lourds ont tous tendance à piéger les bactéries.

De petits échanges peuvent faire une grande différence

Alors comment éviter tout cela ? Le Dr Maiman suggère de passer à un maquillage à couverture plus légère qui est non comédogène, d’éviter les hydratants ou les huiles lourdes, de nettoyer deux fois par jour (même si vous ne pouvez vous laver qu’une seule fois en hiver, ne sautez pas un nettoyage en été) , et en optant pour un nettoyant moussant doux – éventuellement avec un faible pourcentage d’acide salicylique ou d’acide bêta-hydroxy si vous êtes généralement sujet à l’acné.

Prêt à magasiner ? Voici vos anti-éclats d’été approuvés par derm.

Nettoyant visage au peroxyde de benzoyle

Le peroxyde de benzoyle est l’OG qui combat l’acné. « Il pénètre facilement dans la peau, où il se décompose en radicaux benzyle, qui tuent les bactéries et les cellules inflammatoires », explique le Dr Maiman. “Cela aide à dissoudre l’huile et la saleté qui obstruent vos pores.” De plus, les extraits d’aloès, de concombre, d’ortie et de camomille sont tellement apaisants. Ils aident à hydrater et à réduire l’inflammation – et cela ressemble à un mini traitement de spa à chaque fois que vous vous lavez.

Nettoyant avec AHA et BHA

Le Dr Maiman recommande souvent ce gel nettoyant clair et léger aux patients à tendance acnéique pendant les mois les plus chauds. « Il contient de l’extrait de canne à sucre et de l’extrait d’écorce de saule, qui sont respectivement des sources d’AHA et d’acide salicylique. Ainsi, ce nettoyant offre simultanément les avantages exfoliants des acides alpha et bêta hydroxy.” Pour info : l’AHA lisse la surface de la peau et le BHA cible les éruptions cutanées à la surface et à l’intérieur de vos pores.

SPF qui n’obstrue pas les pores

Le Dr Maiman garde cet écran solaire en poudre super pratique dans son sac à main en tout temps pour les retouches. “C’est une poudre de protection solaire minérale pure qui a une couverture à large spectre pour la protection UVA et UVB ainsi que de l’oxyde de fer pour réduire les effets néfastes de la lumière bleue (émise par l’éclairage fluorescent, les ordinateurs portables, les smartphones, etc.)”, explique-t-elle. Alors pourquoi en avez-vous besoin dans le cadre de votre régime anti-acné ? “D’une manière générale, les écrans solaires en poudre sont presque toujours non comédogènes”, explique le Dr Maiman. “Plutôt que de s’enfoncer dans votre peau, ils restent dessus, ils sont donc particulièrement bien adaptés aux peaux grasses et à tendance acnéique”, Bonus: Il a un chatoiement très subtil et non scintillant qui vous fait ~ rayonner ~ sans avoir l’air trop brillant.

Exfoliant liquide doux

Celui-ci contient une concentration de 2% de BHA (également connu sous le nom d’acide bêta-hydroxy ou d’acide salicylique), qui peut pénétrer l’huile et décomposer les cellules mortes de la peau pour déboucher les pores – une étape très utile dans la lutte contre les éruptions cutanées. Le BHA peut parfois être desséchant ou irritant, mais cette formule contient également du thé vert, un antioxydant qui apaise les irritations.

Masque à l’argile qui nettoie en profondeur les pores

Le Dr Maiman adore ce masque car, explique-t-elle, un mélange d’acides alpha-hydroxy ou AHA (acides malique, lactique, tartrique, citrique et glycolique) agit ensemble pour exfolier en douceur les cellules mortes de la peau et réduire la probabilité que ces cellules se collent. et bouchent les pores. Plus d’avantages AHA ? Ils aident à stimuler la production d’acide hyaluronique, de collagène et d’élastine, ce qui peut réduire l’apparence des cicatrices d’acné. Les autres ingrédients rockstar de ce masque comprennent le kaolin et la bentonite (des argiles naturelles qui éliminent les impuretés et absorbent l’excès d’huile), ainsi que l’aloès et la camomille (anti-inflammatoires qui apaisent et calment).

Masque anti-bactérien lumière bleue

Cet engin d’apparence spatiale utilise un processus connu sous le nom de photobiomodulation. Euh, quoi? La photobiomodulation, explique le Dr Maiman, est le processus par lequel la lumière altère le matériel biologique. « Les bienfaits pour la peau dépendent en grande partie de la couleur de la lumière utilisée », explique le Dr Maiman. “La lumière bleue, trouvée dans cet appareil, est optimale pour l’acné, en raison de sa capacité à réduire l’inflammation et les rougeurs ainsi qu’à diminuer la prolifération de P. acnes, la principale bactérie qui cause l’acné.”

Sérum à la vitamine C avec acide salicylique

Silymarine CF

“C’est un excellent produit à base de vitamine C pour les peaux grasses et sujettes à l’acné », explique le Dr Maiman, « car il ne contient pas d’huile et, en plus de l’acide ascorbique (vitamine C), il contient également de la silymarine (extrait de chardon-Marie). , l’acide férulique et l’acide salicylique. Il a été démontré que la silymarine possède des propriétés anti-inflammatoires qui la rendent utile dans le traitement de l’acné, tout comme l’acide férulique, un antioxydant dérivé des parois cellulaires de certaines plantes. » Avez-vous entendu dire que les sérums à la vitamine C peuvent vous éclater ? Le Dr Maiman note que cette formulation ne contient pas de vitamine E, un ajout courant à de nombreux sérums de vitamine C qui peuvent déclencher des éruptions cutanées si vous y êtes déjà sujet.

Traitement aux rétinoïdes sur ordonnance

Apportez les rétinoïdes! “Les rétinoïdes réduisent le degré d’adhérence des kératinocytes (cellules de la peau) les uns aux autres et accélèrent la vitesse à laquelle la couche externe des kératinocytes se retourne ou s’exfolie naturellement.” Cela empêche les cellules mortes de la peau d’obstruer les pores (causant moins de points noirs et blancs) et réduit l’acné inflammatoire et kystique De plus, en exfoliant la peau plus efficacement, les rétinoïdes aident également d’autres médicaments topiques contre l’acné à pénétrer plus efficacement puisque rien ne les gêne. Soyez très diligent avec un écran solaire lorsque vous utilisez des rétinoïdes – ils rendent votre peau très sensible au soleil !

