Nous prévoyons une forte croissance à deux chiffres dans la formulation domestique.

Pour notre univers de couverture, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires/Ebitda/PAT du deuxième trimestre de 10 %/6 %/5 % en glissement annuel. Séquentiellement, nous nous attendons à un ralentissement alors que la demande liée au COVID-19 a reculé au cours du trimestre. Nous nous attendons à ce que notre univers de couverture enregistre une baisse de 3 %/9 %/9 % du chiffre d’affaires/Ebitda/PAT sur une base trimestrielle. Les principales tendances que nous attendons au cours du trimestre sont les suivantes :

Nous prévoyons une forte croissance à deux chiffres dans la formulation domestique. La croissance en glissement annuel est soutenue par une base relativement faible l’an dernier. Notre analyse suggère que les ventes de médicaments impactées positivement par la demande liée au COVD-19 ont diminué de 22% en glissement trimestriel, mais restent à un niveau élevé par rapport à la tendance passée. La demande de produits non-COVID-19 a largement retrouvé le niveau observé dans le passé. Dans les thérapies chroniques, nous constatons une reprise en cardiologie et en neuro/SNC, mais le diabète est resté à la traîne. La croissance en glissement annuel devrait être particulièrement forte pour SUNP, DRRD, IPCA et ALKEM, à notre avis.

Notre interaction avec la plupart des sociétés suggère que l’environnement de prix des génériques américains reste difficile. Cependant, il semble y avoir une certaine stabilité après la baisse de l’ajustement des prix au S1FY2021, après une année 2020. Les volumes de Trx dans les segments impactés par COVID-19 gagnent progressivement du terrain. Nous nous attendons à ce que DRRD signale une amélioration des ventes aux États-Unis qq sur le dos des opportunités spécifiques aux produits. SUNP devrait voir une traction continue dans la spécialité (sauf Absorica), à notre avis. Les devises stables et l’amélioration de la demande après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 devraient, à notre avis, stimuler la croissance sur la plupart des autres marchés en glissement annuel et en glissement trimestriel.

Nous prévoyons un ralentissement du diagnostic qoq, avec une baisse substantielle de la demande de tests COVID-19 et une baisse des prix de la RT-PCR. Nous nous attendons à ce que les revenus des hôpitaux enregistrent une baisse en glissement trimestriel avec une occupation COVID-19 plus faible et un revenu moyen par lit occupé (ARPOB). Cependant, la croissance en glissement annuel reste forte compte tenu d’une base faible.

Le secteur est confronté à une certaine pression sur les coûts des matières premières et à des coûts de transport plus élevés. Les frais généraux devraient augmenter mais devraient rester en dessous des niveaux normaux, à notre avis. Nous pensons que les dépenses de voyage et de vente/promotion ne sont pas encore normalisées pour les entreprises.

Le résultat joue

Nous sommes positifs sur DRRD et SUNP. Après un Q1FY22 relativement faible, nous nous attendons à ce que DRRD enregistre une amélioration de la croissance et de la marge Ebitda. SUNP a annoncé un solide T1FY22, et nous nous attendons à ce que les perspectives sur la spécialité et la formulation indienne restent solides après les résultats du T2FY22. Nous attendons également des résultats trimestriels stables d’IPCA et de TRP. Le segment des services a bénéficié de la demande liée au COVID-19 et il devrait s’affaisser sensiblement au T2FY22F, ce qui pourrait conduire à une révision à la baisse des bénéfices. Nous sommes plus prudents sur DLPL compte tenu de ses valorisations relativement riches. Nous pensons que sa croissance et sa marge d’Ebitda peuvent surprendre à la baisse avec une baisse des revenus liés au COVID-19.

