Soins de santé en Inde : une meilleure planification et une exécution rapide sont le besoin de l’heure

Pour sensibiliser et étendre la portée de la vaccination, nous devons mettre en œuvre les leçons de ces campagnes de vaccination dans le passé.

Par Sanjaya Mariwala,

Apprenez, améliorez et mettez en œuvre! C’est l’une des plus grandes leçons tirées de cette pandémie, mais pas encore suffisamment mise en œuvre.

Au moment où j’écris cet article, environ 180 millions de la population indienne sont vaccinés, ce qui représente environ 13% de notre population totale. Des tweets et des messages circulent pour montrer l’ampleur de cette dynamique car ce nombre équivaut à la population de la Russie et 34 fois celle de la Nouvelle-Zélande. Non seulement la perspective positive, nous avons aussi de nombreuses réussites racontant notre capacité à bien gérer la crise. Cependant, malgré tout cela, nous voyons toujours des cas de pénurie de lits, des personnes désespérées pour un approvisionnement en oxygène et des files d’attente dans les crématoriums.

Pourquoi sommes-nous dans une situation aussi frénétique ?

Prenons un peu de recul. Les rapports indiquent que le Centre avait sanctionné ~ Rs 200 Crores pour l’installation de 162 usines de génération d’oxygène médical PSA dans les différentes parties du pays. C’est l’action prise par le gouvernement qui a tiré les leçons de la situation de la deuxième vague aux États-Unis et en Europe en octobre 2020. Si les États avaient coopéré avec le centre et installé ces usines, nous n’aurions pas dépendu uniquement de la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour faire l’oxygène disponible dans différentes parties du pays. La situation est devenue grave non pas à cause du manque de ressources, mais à cause du manque de planification et d’exécution.

Pandémie ou pas de pandémie, les infrastructures de santé en Inde sont fortement biaisées en faveur des zones urbaines et nos dépenses globales en soins de santé sont nettement inférieures. Les dépenses de santé publique de l’Inde (somme des dépenses centrales et étatiques) sont restées comprises entre 1,2 % et 1,6 % du PIB entre 2008-09 et 2019-20. La Politique nationale de santé – 2017 a déclaré que les dépenses de santé du gouvernement devraient représenter 2,5% du PIB d’ici 2025. Mais nous n’avons toujours pas de plan structuré pour déployer ces fonds. L’une des plus grandes lacunes est l’instance dirigeante qui tente d’exécuter ce qui n’est ni leur travail ni pour lequel ils ne sont formés.

BMC au Maharashtra, sous la direction de l’officier de l’IAS, M. Iqbal Singh Chahal, a donné l’exemple au reste du pays en gérant la situation de Covid -19 avec la bonne approche et une utilisation judicieuse des ressources. M. Chahal a tiré parti de la main-d’œuvre, de la technologie, du secteur privé et a donné l’exemple au reste de l’Inde. Décentraliser les salles de guerre au niveau des quartiers pour une meilleure portée et continuer à tout gouverner et tout gérer de manière centralisée pour assurer une exécution uniforme – ces apprentissages doivent encore être mis en œuvre par d’autres États qui signalent des cas actifs significativement élevés et qui ne font que frapper à la porte des autorités et tribunaux.

On parle de renforcement de l’immunité et donc d’une plus faible probabilité d’attraper l’infection. Mais lorsqu’il s’agit d’adopter une bonne hygiène de vie et de se faire vacciner, on est loin de la discipline de base et on hésite beaucoup à se faire vacciner. La campagne indienne de lutte contre la poliomyélite est un excellent modèle de réussite pour résoudre ces problèmes. Pour sensibiliser et étendre la portée de la vaccination, nous devons mettre en œuvre les leçons de ces campagnes de vaccination dans le passé. L’UNICEF avait déployé des mobilisateurs sociaux dans l’Uttar Pradesh en 2002 juste pour inciter et éduquer les gens sur les avantages de prendre le vaccin contre la polio. Cela a atténué les craintes et aidé l’Inde à progresser progressivement vers un pays sans polio. La deuxième vague a atteint les intérieurs et les villages de l’Inde. Tout retard supplémentaire dans la mise en œuvre des apprentissages causera des dommages substantiels.

Alors, comment se préparer à cette tempête ?

La participation privée est indispensable. « Nous sommes dans le même bateau » est ce que nous n’avons cessé de dire toute l’année dernière. Il est temps maintenant d’agir ensemble et d’exécuter ce qui est sur le papier. Cette exécution nécessite un modèle PPP solide ainsi qu’une gestion de projet de bout en bout. Le gouvernement devrait définir les priorités, puis laisser les acteurs privés les réaliser. L’annonce récente de la RBI de qualifier les prêts destinés aux infrastructures de santé et à la fabrication de vaccins en tant que prêts sectoriels prioritaires (PSL) a été l’une des étapes importantes encourageant la participation privée. De même, le gouvernement peut encourager les entreprises à adopter des villages et autoriser ces dépenses pour le renforcement des établissements de santé à être qualifiées de dépenses RSE pour la vaccination. Par exemple, chez OmniActive, nous avons mis en place un programme de soins préventifs pour toutes les familles d’agriculteurs qui nous sont associées. Nous nous sommes concentrés sur la gestion de l’anémie. 27% des femmes testées étaient anémiques lorsque nous avons commencé notre programme en 2018, après nos interventions ciblées, seulement 15% ont été enregistrées Anémique en 2019. Si en tant qu’entreprise nous sommes encouragés, de tels programmes peuvent être facilement étendus à d’autres affections et en construire plus installations pour tout le village. L’implication de India Inc déterminera la vitesse de construction de l’infrastructure nécessaire, une approche intégrée et globale et des résultats assurés.

Nous devons également nous concentrer sur tous les différents courants de la science médicale et pas seulement sur les produits pharmaceutiques. Une approche expansionniste et inclusive est indispensable. Nous devons renforcer les domaines de la médecine préventive et curative pour pouvoir réduire le nombre de personnes ayant recours aux établissements de soins de santé tertiaires et être bien préparés à l’auto-soin. Adoptez la technologie et utilisez largement l’IA et le ML pour la recherche, l’innovation et les études cliniques afin de répondre plus rapidement à la situation. Alors que l’attention s’est complètement déplacée vers le Covid-19, ne perdez pas de vue les autres maladies chroniques et troubles du mode de vie. Continuer à construire des infrastructures pour soutenir ces maladies également.

Le champignon noir est là et les spéculations autour de la 3e vague ont déjà commencé, nous devons étendre rapidement les salles de guerre, inviter plus de joueurs privés à participer et engager plus de professionnels non seulement pour élaborer le plan, mais aussi pour le mettre en œuvre efficacement.

Visons maintenant à mettre en œuvre, prévenir et améliorer !

(L’auteur est président exécutif et directeur général d’OmniActive Health Technologies, et président de l’Association of Herbal and Nutraceuticals Manufacturers of India (AHNMI) Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

