Soins de santé : le Kerala conserve la première place, en bas parmi les grands États

Pour la quatrième année consécutive, le Kerala a conservé sa première place dans l’indice de santé national, qui analyse la performance globale et l’amélioration progressive dans tous les États. , il s’est classé au premier rang en termes de performance incrémentielle en enregistrant le changement incrémentiel le plus élevé de l’année de référence (2018-19) à l’année de référence (2019-20).

L’indice de santé est un outil utile pour mesurer et comparer les performances globales et les performances incrémentielles entre les États et les UT au fil du temps et pousser les États et les UT à déplacer l’attention des intrants et des extrants vers les résultats. Selon le Health Index Round IV 2019-20 publié lundi par NITI Aayog, le Kerala est le plus performant avec un score de 82,2 sur 100, suivi du Tamil Nadu avec 72,42.

L’Uttar Pradesh est en bas avec un indice de 30,57. Parmi les petits États, le Mizoram (75,77) s’est imposé comme le meilleur interprète en termes de performances globales ainsi que de performances incrémentielles tandis que parmi les UT, Delhi et Jammu-et-Cachemire se classaient parmi les derniers UT, mais s’est imposé comme le leader en termes de performances incrémentielles.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a lié une partie des fonds de la National Health Mission aux progrès réalisés par les États sur cet indice.

L’indice de santé est un outil annuel pour évaluer la performance des États et des territoires de l’Union (UT) sur la base de 24 indicateurs regroupés sous les domaines « résultats en matière de santé », « gouvernance et information » et « intrants/processus clés ».

