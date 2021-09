Soins post-COVID : pourquoi le poumon a besoin de plus d’attention maintenant que jamais

Une attention particulière est nécessaire en cas de maladies sous-jacentes telles que l’asthme, la MPOC et d’autres problèmes pulmonaires

Par le Dr Jaideep Gogtay,

Le poumon est un organe délicat et malgré cette connaissance, nous sommes enclins à être indifférents à son égard. En tant que passerelles pour nous insuffler la vie, le poumon est exposé à de nombreux facteurs externes tels que les micro-organismes, les allergènes et les polluants qui provoquent des maladies telles que les infections respiratoires, l’asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, entre autres). COVID a exposé la négligence envers les soins des poumons. Selon un rapport de la FIRS, les maladies respiratoires sont la principale cause de décès et d’invalidité dans le monde et environ 4 millions de personnes meurent prématurément de maladies respiratoires chroniques dans le monde. Ce nombre a été accéléré en raison du COVID.

En tant qu’expert de l’industrie qui a vu la pandémie se dérouler de près, nous savons maintenant que si la plupart des patients qui développent COVID se rétablissent dans les 2-3 semaines, il y en a beaucoup dont la récupération s’étend au-delà de quelques semaines. Cette condition dans laquelle les symptômes peuvent durer au-delà de 8 à 12 semaines a été appelée sous différents noms dont le plus couramment utilisé est « long covid ». Pendant une longue période de covid, les personnes continuent de ressentir une fatigue extrême, un essoufflement, un trouble mental, une incapacité à se concentrer, des troubles du sommeil, des palpitations et des maux de tête.

La présence de maladies pulmonaires sous-jacentes affaiblit non seulement la capacité des poumons à lutter contre le virus COVID, mais rend également plus difficile leur récupération et leur récupération après COVID. Ainsi, pour ceux qui souffrent de telles conditions, il est important de porter une attention particulière lors de leur convalescence post-covid. Dès l’apport d’un régime nutritif aux asanas pulmonaires, les individus doivent s’assurer de prendre suffisamment de repos à la fois mentalement et physiquement pour éviter l’épuisement et la fatigue.

En dehors de cela, des exercices thoraciques utilisant un spiromètre/respiromètre à main ou des exercices pulmonaires réguliers peuvent aider à renforcer les poumons. Pour les patients atteints de fibrose pulmonaire où les tissus pulmonaires sont cicatrisés provoquant un essoufflement, un pneumologue doit être consulté pour entreprendre un programme de traitement approprié. Et enfin, tout le monde étant à la maison et travaillant sur un lit, une table à manger ou pour certains une table d’étude, notre posture peut également affecter la respiration et le fonctionnement des poumons. Comme les poumons sont des structures molles, ils occupent la place qui leur est faite pour fonctionner et c’est là qu’une bonne posture entre en jeu. Plus important encore, un patient qui se remet du COVID doit écouter son corps et comprendre ses limites, que ce soit en termes de réorganisation de la vie pour revenir à la normale ou de recommencer sa routine là où il l’avait laissée.

Soins pulmonaires pour les personnes présentant des symptômes de longue durée de vie

La plupart des personnes infectées par le COVID se rétablissent complètement en quelques semaines. Mais pour certains, même ceux qui ont eu des versions bénignes de la maladie, continuent de ressentir des symptômes après leur rétablissement initial. Ces personnes sont décrites comme des « long-courriers » et la condition a été appelée « Long COVID-19 ». Selon une étude de The State of the Art Review, la fatigue est l’une des manifestations les plus rapportées de la longue covid. Parallèlement à cela, l’essoufflement, l’anxiété ou la dépression, l’insomnie sont quelques-uns des autres symptômes signalés. Une autre étude de Lancet mentionne que les survivants de COVID-19 sont également exposés à un risque accru de résultats psychiatriques et de maladies respiratoires et cardiovasculaires d’apparition récente pendant la récupération. Bien que la compréhension des mécanismes sous-jacents du long covid soit toujours en cours, le traitement doit être administré en évaluant les symptômes au cas par cas. Dans ces cas, un cours de traitement multidisciplinaire dans une perspective holistique doit être suivi. S’assurer de se reposer suffisamment, de boire suffisamment et d’éviter de se livrer à des habitudes nocives peut aider les poumons et d’autres organes à se remettre de l’impact du virus.

Il est impératif de se rappeler que même si nous comprenons la signification du poumon, ce que nous négligeons souvent, c’est de lui donner les soins et l’attention qu’il mérite. Après tout, la respiration est l’essence de la vie. Et pour vivre une vie en bonne santé, notre organe le plus vital mais délicat doit être traité avec le plus grand soin, non seulement maintenant, mais pendant chacun de nos moments d’éveil et de respiration.

(L’auteur est Global Chief Medical Officer chez Cipla. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

