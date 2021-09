Soirée à Fuenlabrada – Espabox

in

Samedi 2 octobre à 18h. Coffret Rimer organise une soirée mitigée avec la dispute de huit combats professionnels qui seront déterminés dans les prochains jours.

Dans ces combats, le champion d’Espagne des super-moyens se battra Damien Biacho, Adasat Rodriguez, José Luis Navarro, Alex de la Rosa, Jonathan Fabien et Gadatamen Taylor, entre autres.

Combattra aussi Cristina Garrobo, qui est hors compétition depuis qu’elle a perdu son dernier match contre l’Argentine Jorgelina Guanini.

En raison de la pandémie, la structure de son équipe technique a changé et il a travaillé dur au La Colonia Boxing Club, main dans la main avec Marcos Badal en tant qu’entraîneur et Luciano Cuello en tant que manager.

Cristina Garrobo a été envoyée à Mexico au début de l’année, avec son nutritionniste mexicain Gustavo Melo, où elle a campé dans le gymnase de Mariana ¨La Barby¨ Juárez, avec Alejandro Camacho, entraîneur de champions du monde comme Barby et Lourdes Juárez. , pouvoir partager avec eux l’entraînement, mais aussi récupérer des sensations et consolider de nouveaux concepts techniques et tactiques en boxe.