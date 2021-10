Soirée à Tenerife avec Caco Barreto et Cyrano Lorenzo

Communiqué de presse

Samedi prochain, 16 octobre, la Fédération canarienne de boxe et la Fédération de Tenerife apportent au pavillon Pancho Camurria à Santa Cruz de Tenerife, situé dans le quartier de Buenos Aires, une soirée de trois combats professionnels et six combats amateurs.

Dans le domaine professionnel, le boxeur de Majorero fera ses débuts Cyrano Lorenzo, avec cinquante-huit combats derrière lui, quatre fois champion d’Espagne Amateur et membre de l’équipe espagnole, et affrontera le Nicaraguayen en super-moyens Michel Mora (11-49, 4 KO).

De plus, le champion d’Espagne revient sur le ring Caco Barreto (12-3, 5 KO) et l’Argentin basé à Tenerife Ariel camardo fera ses débuts sur le territoire espagnol, le tout de la main de Francel Promotions.