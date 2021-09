Soirée à Villaseca de la Sagra

Villaseca de la Sagra (Tolède) accueillera ce samedi une soirée avec plusieurs matchs professionnels.

Met en évidence, en duel de fond, la présence du Madrilène José Ramos Savin (8-0-1, 3 KO), qui est répertorié comme un concurrent préféré pour le championnat des super poids plume d’Espagne. Par coïncidence, le challenger officiel, Salvi Jiménez, combat la veille à Valladolid. Le rival de Ramos Savín sera le résident vénézuélien en Espagne Dionis Martinez (9-25-3, 4 KO), et la limite convenue sera un peu au-dessus du poids léger, selon les mots du combattant espagnol «Pour ne pas trop souffrir, car on vient des vacances et il faudra encore attendre le grand combat que l’on attend avec impatience en cette fin d’année».

Bien qu’il vise le titre national, Colmenar Viejo a avoué qu’il avait négocié pour un titre intermédiaire. De plus, il parle de son adversaire de samedi avec des propos louables : «Il n’a pas un bon dossier, mais j’ai regardé ses combats et il est à un bon niveau. C’est un contre-coup de poing, mais comme il fait partie de ceux qui mènent tous bords pour se battre invaincu, la carte de visite est ce qu’elle est et on ne peut pas la négliger ».

Au gala, organisé par Toundra et Rédemption, seront présents d’autres combattants espagnols tels que Kevin Castillo (2-0, 0 KO), Borja López (1-0, 0 KO), Ricardo Hernandez (4-3, 1 KO) ou le vétéran Jerónimo Merino (6-3, 3 KO).