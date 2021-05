Soirée avec perspectives et nombreux coups, présente Chiquita Boxing à Neza

Duels avec un présage de KO attendus à Neza

MEXIQUE – Ce samedi à Neza, il y aura une soirée de boxe extrêmement intéressante qui promet beaucoup d’émotions. Le combat stellaire mettra en vedette l’invaincu Ernesto Salcedo (12-0-0, 9 KOs) qui affrontera Manuel «Acapulco» Martínez (10-2-1, 3 KOs), dix rounds en super poids coq.

Un autre affrontement que Chiquita González Boxing et Phillips présentent, et qui sera également de nombreux coups et sans un favori clair, est celui de Luis «Chapulín» Rosales (9-4-1, 3 KOs) qui devra avoir une concentration maximale pour a battu José Ángel Rojas, à la même distance dans la division poids coq.

Les duels susmentionnés préfigurent des duels de haut calibre que les fans pourront sans aucun doute profiter en direct et en couleur à neuf heures du soir sur TVC Deportes. Respectant le protocole pour contenir les infections Covid-19, la fonction se déroulera à huis clos.

Dans un procès à huit chapitres en poids léger, Alberto “Alacrán” Ruiz contre Eduardo Martínez; à six tours au poids minimum, Jesús « Chiquito » Haro contre Diego « Terco » Suárez ; et en combats à quatre épisodes, en poids mouche léger, Isaías Ortiz-José Luis Méndez; et au minimum Andre Rayón fera ses débuts contre Miguel Maldonado.

Le mardi café avec Mauricio Sulaimán, l’ancien champion du monde «Chiquita» González a présenté son rôle, accompagné des espoirs «Chiquito» Haro et «Polvorita» Cruz.

Humberto «Chiquita» González a déclaré qu’il était convaincu que Jesús Haro était l’un de ses meilleurs espoirs.