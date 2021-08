Soirée de boxe à Alpera

Communiqué de presse

Le valencien Johan Orozco (2-0, 1 KO) boxera contre le Vénézuélien Sandro Hernandez (15-17-3, 10 KO) dans la soirée qui se tiendra le samedi 28 août au parc des expositions d’Alpera (Albacete).

Il sera également accompagné de Brian Basilcovich (2-0, 0 KO), la jeune perle de la carrière valencienne à tout juste 18 ans, face à un rival à déterminer.

Dans le domaine amateur, nous soulignons la présence de sept boxeurs du Fight Club Albacete, avec les frères Sangou. Elvis affrontera le rocheux Derick Opoku et sa sœur Esthépanie affrontera l’actuelle dauphine d’Espagne Fabiola Aggio.

Guillermo Guevara affrontera l’Elche Martín Antón. Après plus de trois ans de boxe à travers la géographie nationale, sa plus grande réussite est la médaille d’argent avec l’équipe espagnole au tournoi des 4 nations.

De plus, dans les matchs Elite, nous soulignons la présence de l’actuelle médaille de bronze nationale en super-welters Ismael Conde, qui affrontera le célèbre Martín Martín, un boxeur proche de ses débuts professionnels. Lucie Riquelme, actuelle médaillée de bronze nationale, affronte l’Alicante Lorena Martínez, et nous soulignons un combat dans la catégorie des jeunes avec Carlos Martínez, boxeur de l’équipe espagnole et vainqueur de plusieurs médailles dans des tournois internationaux, qui affrontera l’Irlandais Jack Dempsey qui est venant de Dublin avec une lettre de motivation de plus de 100 combats à seulement 17 ans.

Le rythme des ventes de billets a été effréné et en seulement quatre jours, les 400 billets ont été vendus, de sorte que le conseil municipal de la ville d’Albacete a été contraint de changer le lieu de l’événement et de doubler ainsi la capacité à 800 billets, ce qui. Ils sont devrait se vendre avant l’événement.

La soirée sera retransmise en direct et exclusivement par Proximia.