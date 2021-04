Soirée de rendez-vous avec la princesse Beatrice: Royal vu au club exclusif de Mayfair | Royal | Nouvelles

Le couple a été aperçu en train de savourer un dîner romantique dans un club privé exclusif à Mayfair samedi soir. Des photos obtenues par The Daily Mail montrent le couple royal amoureux en train de déguster un verre de vin au George club avant de monter dans un taxi.

La princesse Beatrice portait une tenue noire chic de la tête aux pieds avec des bottes à talons hauts noires assorties.

Elle portait ses cheveux en légères boucles et arborait une séparation latérale lâche.

Son mari, M. Mozzi, portait un costume bleu marine élégant mais simple avec une chemise blanche et un manteau noir.

Les photos montrent le couple en train de dîner sur la terrasse du club avec Béatrice souriant largement à son mari qui tournait le dos à la caméra.

On ne sait pas si la princesse Beatrice ou son mari sont membres du club exclusif ou s’ils étaient en visite en tant qu’invités.

Une adhésion à la salle privée coûte plus de 750 £ par an et compte d’autres célébrités telles que David Cameron parmi ses clients réguliers.

Le club a été fondé en 2001 et possède une terrasse couverte pour les repas en plein air donnant sur Mount Street.

L’adhésion à l’expérience privée est difficile à obtenir car les candidats doivent être proposés et appuyés par deux membres existants du club.

LIRE LA SUITE: Les affirmations de Meghan Markle réfutées par la décision de Béatrice et Eugénie

Le service funèbre du duc a également marqué la première cérémonie royale de M. Mozzi depuis le mariage du couple l’été dernier.