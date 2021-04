Soirée disco Dior à Shanghai – WWD

Le ciel à Shanghai avait été gris et bruine toute la journée, mais à l’intérieur du Long Museum, repris par Dior pour son spectacle d’avant l’automne 2021, les invités ont trouvé une discothèque aux couleurs vives et bruyante.

L’événement de lundi a été organisé devant 1000 invités – dont Zhang Ziyi, Carina Lau, Ora Yang, Karry Wang des TFBoys et le pianiste Li Yundi – sur un plateau circulaire orné d’un imprimé léopard à contraste élevé et de dizaines de boules disco géantes.

L’événement voir maintenant acheter maintenant a également été retransmis en direct à 126 millions de personnes sur les propres plates-formes de Dior et dans neuf grands canaux de médias sociaux chinois, dont Tmall – bien que Pietro Beccari, président et chef de la direction de Christian Dior Couture, ait précisé que Dior n’avait aucun projet. pour rejoindre la plateforme de commerce électronique d’Alibaba.

À partir de 22h30, les clients ont pu précommander la collection, qui sera disponible en magasin dans deux semaines, via le site Dior et un mini-programme sur WeChat. Quelques articles étaient disponibles pour une livraison immédiate, dont une nouvelle version de taille moyenne du sac à main Caro, qui sera lancé exclusivement en Chine pour un mois.

C’était la première fois que la maison de couture organisait un défilé pour une pré-collection féminine, a déclaré Beccari, notant que Dior était la seule grande marque européenne à être incluse dans le programme officiel de la Shanghai Fashion Week.

«Nous sommes très enthousiastes à ce sujet», a-t-il déclaré dans une interview à Zoom depuis son bureau à Paris. «La Chine est très importante pour nous, et définitivement ce spectacle s’adresse à un public qui aime massivement Dior. Nous sommes très heureux qu’il semble y avoir ce genre de fanship et de suiveur là-bas, et nous utiliserons tous les moyens possibles pour cultiver cette amitié.

C’était aussi la première fois que l’on réalisait des raccords à distance pour la créatrice Maria Grazia Chiuri et son équipe parisienne, assises devant des écrans de télévision et des ordinateurs scrutant chaque étape du processus, jusqu’au nombre de bagues portées par les mannequins. Après avoir travaillé de 8 h à 1 h le vendredi, ils se sentaient un peu décalés samedi matin.

«C’est une nouvelle dimension de la mode», a déclaré Chiuri, assis sur un canapé devant deux grands écrans avec une liaison audio en direct vers Shanghai, donnant le feu vert aux looks finaux. «C’est très fonctionnel, honnêtement, car nous travaillons très bien. Mais c’est étrange pour moi, car les médias sont différents. Vous faites votre travail, mais vous devez déléguer à d’autres personnes la dernière étape. »

Avec son mélange d’imprimés léopard et de silhouettes style années 50, inspirées des archives Dior, et des couleurs acidulées tirées de l’univers du Pop Art, la collection a été conçue pour ramener le fun à la mode après des mois de restrictions de verrouillage.

«L’idée était vraiment de profiter de la mode, de nous offrir un moment vraiment positif. Le système de mode dans lequel nous avons grandi est très différent pour tout le monde en ce moment », a expliqué Chiuri.

«Nous avons perdu cette idée de communauté, de rencontrer des gens, de partager des idées», a-t-elle poursuivi. «Pendant la fashion week, ce qui compte, ce n’est pas seulement le défilé, mais ce qu’il y a autour: les gens qui arrivent en ville, les expositions que l’on peut voir.»

L’isolement forcé de l’année dernière l’a rendue nostalgique des années 70, lorsqu’elle visitait le magasin de vente au détail de pie de l’entrepreneur italien Elio Fiorucci à Milan.

«Elio Fiorucci était un homme vraiment révolutionnaire dans la mode. Il n’est pas assez célébré à mon avis. Il a été la première personne à faire le tour du monde pour apporter de nouvelles idées et mélanger un espace qui était bien plus qu’un simple magasin. C’était plutôt une galerie. Nous avons découvert la mode au magasin Fiorucci », se souvient-elle.

«C’était la première porte à entrer dans ce monde magnifique, et probablement dans un moment si déprimant, il est bon de penser à la raison pour laquelle vous êtes entré dans la mode et de renouer avec votre passion», a ajouté Chiuri.

Beccari est convaincu que les événements en personne sont essentiels à la survie de l’industrie de la mode. «Je pense que la mode ne vivra pas sans de vrais événements, c’est sûr. C’est mon opinion ferme », a-t-il dit.

L’année dernière, à un moment où la plupart des marques réduisaient leurs coûts pour compenser l’impact de la pandémie de coronavirus, Dior empilait des événements à forte visibilité en Chine. Beccari a déclaré que 250 000 personnes ont visité l’exposition «Christian Dior: Designer of Dreams», qui s’est ouverte en juillet au Long Museum avec un cocktail qui était le premier grand événement de la mode depuis l’épidémie de COVID-19.

En décembre, la marque a organisé une soirée de visionnage à Pékin en présence d’ambassadeurs de la marque locale pour sa collection homme pré-automne, conçue par Kim Jones en collaboration avec l’artiste Kenny Scharf.

Les efforts ont porté leurs fruits: Dior a enregistré une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d’affaires dans le monde au cours des troisième et quatrième trimestres 2020, dépassant nettement la concurrence.

«Je parle pour moi et je n’aime pas prêcher pour les autres, mais si vous me demandez si Dior a eu un avantage à avoir un vrai spectacle et de vrais événements, et le bénéfice du premier venu, j’ai la forte impression que la réponse est «oui» », a déclaré Beccari.

«Nous avons gagné des parts de marché efficaces auprès de l’ensemble de la clientèle sur tous les marchés, et nous en sommes très heureux, et bien sûr la Chine a été l’un des moteurs de cette croissance. Ce n’est un secret pour personne que leur consommation a démarré très vite et qu’il y a eu une sorte de vengeance shopping, soulevant les chiffres de toutes les marques, pas seulement de Dior », a-t-il ajouté.

Il a refusé de commenter la performance jusqu’à présent cette année, puisque la société mère LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi, mais il est prudent de supposer que Dior est sur une lancée, même si certaines parties de l’Europe restent confinement.

«Nous voyons qu’il y a des régions du monde où la situation s’améliore et je suis modérément optimiste que, à partir de septembre, les choses iront mieux pour l’Europe aussi», a déclaré Beccari, même s’il ne s’attend pas à un retour des voyageurs chinois avant le prochain. an. «Je vois une forte vague de touristes qui reviennent dans la seconde moitié de 2022.»

Néanmoins, Dior n’envisage pas d’étendre agressivement sa présence commerciale en Chine, où il est présent depuis 1994 et compte actuellement une vingtaine de magasins. Il est prévu d’ouvrir une boutique à Shenzhen cette semaine et une autre à Ningbo en mai, mais se concentrera principalement sur la rénovation de ses emplacements existants.

«Les principales villes sont couvertes par Dior et notre réseau est assez solide, et nous investirons pour le rendre encore plus fort là où nous sommes», a déclaré Beccari.

La marque a vu son audience en ligne augmenter pour ses films de mode, avec sa récente collection féminine de l’automne 2021 recueillant 115 millions de vues, dont 42 millions sur Douyin et 34 millions sur Miui. Mais Beccari voit le système comme temporaire.

«La vraie émotion passe par les événements en direct et nous en avons un peu marre des films. Nous aimons vraiment la réalité et nous espérons que cela se produira très, très bientôt en Europe également », a-t-il déclaré.

Chiuri a chargé Giorgio Moroder de composer la bande originale du spectacle de Shanghai, mettant en vedette la voix de Maripol, l’ancien directeur artistique du produit phare de Fiorucci à New York, qui a également tourné le lookbook de la collection. La liste de lecture, composée de bangers de club de Diana Ross, Daft Punk et Grace Jones, a été mise à la disposition du public sur Spotify.

Le défilé a présenté neuf nouveaux looks, y compris la séquence finale de quatre jupes en tulle colorées portées avec des leggings et des hauts à paillettes argentées épelant le mot «Dior» – une référence ironique à un moment célèbre de la boîte de nuit Fiorucci.

Chiuri a également conçu une tenue personnalisée pour la chanteuse Joey Yung, qui a interprété quelques tubes devant la foule immédiatement après le défilé. Le groupe de rock fondateur Black Panther a suivi son acte avec son chanteur principal livrant plusieurs coups de pied et tours sur scène.

«J’aimerais être là avec Maripol, avec Moroder, tous ensemble. C’est une célébration de cette idée de la pop qui est dans notre cœur », a déclaré Chiuri avec nostalgie. «En fin de compte, ce que nous désirons vraiment après cette crise pandémique, c’est de danser. Mais rien de spécial: seulement de la bonne musique et de la danse.

