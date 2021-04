Soirée Pré-Oscars 2021 Chanel et Charles Finch – WWD

Le dîner pré-Oscars de Chanel avec Charles Finch, traditionnellement l’un des événements phares du week-end, n’a pas été complètement annulé cette année. Au lieu de cela, les hôtes ont emballé des éléments de leur événement annuel chic afin que les invités puissent porter un toast à la fin de la saison des récompenses depuis chez eux.

Des coffrets cadeaux, remis en main propre par des coursiers aux gants blancs aux invités de Los Angeles et de New York samedi, ont permis aux invités de recréer les moments forts du dîner. Les boîtes comprenaient une suite «faites votre propre sundae» avec trois saveurs de crème glacée (vanille, chocolat et fraise) et un assortiment de garnitures sucrées. Il y avait aussi des ingrédients pour concocter la vodka martini Swimming Finch signature de l’événement, un mini projecteur de film et une liste organisée de cinquante films. (L’entrée la plus ancienne de la liste était le film muet de 1931 de Charlie Chaplin «City Lights»; le plus récent était «Capernaum» de Nadine Labaki en 2018, qui a remporté le prix du jury de Cannes.) La livraison comprenait un autre élément cinématographique: un écran vidéo diffusé un bref accueil message aux côtés de photos des années passées, rendant hommage aux liens profonds de Chanel avec l’industrie cinématographique.

Parmi les participants aux festivités à domicile figuraient les nominés 2021 Andra Day, Carey Mulligan, Chloe Zhao, Glenn Close et Leslie Odom Jr., ainsi que Kristen Stewart, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Lupita Nyong’o, Greta Gerwig et Clint Eastwood. . Au lieu du dîner annuel, Chanel a également fait un don à The Actors Fund pour soutenir leurs efforts de secours d’urgence contre le COVID-19 pour les acteurs de l’industrie du divertissement.

«Je viens juste de terminer un film à 6 heures du matin hier soir, donc me réveiller avec une belle boîte de glaces et de cocktails faits maison était une très belle façon de célébrer la fin du tournage», a déclaré l’ambassadrice Chanel Phoebe Tonkin, une participante fréquente au dîner. «C’est toujours un si bel hommage à l’âge d’or glamour d’Hollywood, et j’adore rencontrer des amis que je n’ai pas vus depuis un moment et célébrer avec ceux qui sont nominés», a-t-elle ajouté. «Il y a une très belle énergie la veille des Oscars, beaucoup d’excitation et de fête. Tout le monde a toujours l’air si élégant et habillé. J’ai toujours adoré les essayages du Charles Finch Oscar Dinner, vous n’avez jamais vu autant de belles robes Chanel en un seul endroit!

L’actrice prévoit de se connecter à la cérémonie de dimanche depuis son canapé, où elle encouragera ses amis qui sont en quête de récompenses. Et même si elle regardera de chez elle cette année, Tonkin participera toujours au glamour de la nuit la plus prestigieuse d’Hollywood.

«J’ai l’intention de m’habiller, de rester confortable et d’avoir le sundae de crème glacée le plus glamour du monde dans ma robe Chanel sur le canapé», a-t-elle déclaré. «C’est agréable de toujours s’habiller et de se sentir chic dans le confort de mon salon.»

Plus de couverture des Oscars:

Tout ce que vous devez savoir sur les Oscars 2021

Nominations aux Oscars 2021: les réalisatrices entrent dans l’histoire; “ Mank ” remporte le plus de hochements de tête

Yeri Han est excité pour la réunion “ Minari ” aux Oscars