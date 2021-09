Soirée VIP, nouveautés et autre relation précédente avant le paradis ?

Juliet et Callie parlent également du drame Chris, Alana et Jessenia qui a tourné la plage contre le nouveau couple et discutent de la façon dont cela pourrait affecter le drame récent impliquant Pieper, Brendan et Natasha

Juliet est rejointe par Callie Curry pour décomposer l’épisode de mardi soir de Bachelor in Paradise. Ils abordent la soirée Bachelor VIP qui a présenté quatre nouveaux arrivants, discutent du drame Chris, Alana et Jessenia qui a retourné la plage contre le nouveau couple (4:50) et expliquent comment cela pourrait affecter le récent drame impliquant Pieper, Brendan , et Natasha (11:36).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Productrice associée : Erika Cervantes

