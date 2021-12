Soirées à Downing Street: l’enquête ne publiera des conclusions qu’en 2022 – « Je n’ai pas de dates » | Politique | Des nouvelles

Sue Gray, la plus haute fonctionnaire du Department for Leveling Up, Housing and Communities, enquête toujours sur les différentes allégations publiées pour la première fois dans le Mirror. Selon Gillian Keegan, ministre des Soins et de la Santé mentale, les responsables gouvernementaux ne sont pas au courant de la date limite pour que Mme Gray remette son rapport et de la date à laquelle les conclusions seront rendues publiques.

Elle a déclaré à LBC mercredi: «Je ne sais pas quand. Très bientôt. Alors, elle le fait très vite, je n’ai pas de rendez-vous.

Lorsqu’on lui a demandé si le rapport pourrait paraître cette semaine, elle a répondu : « Je n’ai pas de rendez-vous, mais je sais qu’elle sait que vous êtes très impatient de le voir. »

Le rapport devait être publié la semaine dernière par le secrétaire du Cabinet Simon Case, qui avait interrogé plusieurs initiés, conseillers et élus.

Cependant, M. Case a démissionné de l’équipe d’enquête après que le site Web de Guido Fawkes a rapporté vendredi que deux fêtes de Noël avaient eu lieu dans le département de Case, le Cabinet Office, en décembre 2020, lorsque des restrictions étaient en place.

Mme Gray enquête actuellement sur une prétendue fête de Noël à Downing Street le 18 décembre 2020, où le personnel a dégusté des boissons, de la nourriture et a reçu des récompenses.

Une autre activité sociale qui aurait eu lieu au ministère de l’Éducation figure également sur la liste.

Sue Gray se penchera également sur un quiz du personnel en partie à distance qui comprenait une apparition en camée du Premier ministre.

Enfin, elle abordera les allégations concernant une garden-party au No10 l’année dernière à laquelle ont assisté le Premier ministre, son épouse, leur nouveau-né et d’autres responsables.

LIRE LA SUITE: Le chien de garde de la police n’enquêtera PAS sur la plainte concernant le prétendu parti No10

Les chefs de Scotland Yard avaient déclaré que ce serait un gaspillage de ressources d’enquêter rétrospectivement sur les réclamations.

Le chien de garde de la police a décidé plus tard qu’il n’enquêterait pas sur une plainte concernant la gestion par la police métropolitaine d’une prétendue fête de Downing Street.