(Photo par Alberto E. Rodriguez/. pour Disney) Lionsgate a annoncé que deux nouvelles comédies sont actuellement en développement, la première intitulée Mariage de vengeance qui sera produit par Jordan Schur de Suretone Pictures, Andrew O’Connor de What If It Barks Films et Kristin Burr de BURR! Productions, avec Jessica Friedman de BURR! co-produire. La ligne […] More