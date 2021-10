Soirées d’ouverture de LaMelo et Russ, et le temps Kelly Oubre Jr. Met MJ

Wosny Lambre de The Ringer est ici pour discuter des tenues de la soirée d’ouverture de LaMelo Ball et Russell Westbrook, qui se sont vraiment, vraiment démarquées. Ensuite, Kelly Oubre Jr. se joint à nous pour discuter de sa nouvelle ligne de vêtements, de sa première rencontre avec Michael Jordan, et de ce que nous pouvons attendre des Charlotte Hornets cette saison.

