Soirées mensuelles pour les combattants galiciens les plus jeunes et les plus inexpérimentés

Communiqué de presse

Demain, samedi 16 octobre, à 19 h au Usine de combat de La Corogne, la première soirée de boxe olympique du programme aura lieu Galibox qui a l’intention de faire une soirée de boxe olympique mensuelle pour les boxeurs galiciens les plus jeunes et les plus inexpérimentés.

La priorité de ce projet est d’inclure dans ses compétitions des combattants de la communauté galicienne âgés de 14 à 18 ans et avec moins de 10 combats de manière à ce qu’ils puissent acquérir l’expérience nécessaire pour affronter des tournois ou championnats nationaux garantis.

Cette initiative est portée par le club PLANASBOX, qui tout au long de sa longue expérience en tant que promoteur de boxe souhaite promouvoir la boxe compétitive dès le plus jeune âge, pour lequel il a conçu un modèle de soirée dans lequel 60% des combats seront en juniors et jeunes. catégorie, sans exclure la catégorie élite, tant qu’ils sont débutants ou avec moins de 10 combats.

Le reste de la soirée sera complété par les combattants les plus expérimentés de la communauté galicienne, avec l’intention de créer une grande équipe de compétition qui a tous les poids et catégories, et dans laquelle les membres peuvent recevoir des bourses pour participer à des tournois nationaux. et international.

Dans cette première soirée qui se compose de 9 combats, sur les 18 participants 12 ont moins de 5 combats, 6 sont des débutants et 6 appartiennent à la catégorie des jeunes.