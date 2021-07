in

Sois prêt! Courir pour voter pour les Kids Choice Awards Mexique 2021 | Instagram

C’est vrai, il semble que vous puissiez maintenant voter pour le finalistes des Kids Choice Awards Mexico 2021, alors courez et choisissez votre favori, car très bientôt cette présentation tant attendue aura lieu et vous seul avez la décision des gagnants.

A cette occasion, nous vous dirons qui sont les finalistes des Kids Choice Awards Mexico 2021 et comment vous pouvez voter pour eux.

Les Kids Choice Awards Mexico sont de retour comme chaque année depuis 2010 et l’édition de cette année est déjà en action avec le lancement attendu de Nickelodeon ce lundi sur ses réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser : Pré-nominé pour les Nickelodeon Kids Choice Awards Mexique

C’est là qu’ils ont annoncé tous les nominés et les étapes que les utilisateurs doivent suivre pour voter pour leurs jeunes artistes préférés.

A noter que ce sera un gala différent de l’année dernière, où Danna Paola et Sebastian Yatra ont été victorieux, puisque tous les participants se sont adaptés aux multiples protocoles de sécurité dus à la pandémie de Coronavirus.

Dans ce cas, l’avancée des vaccins permettra à un événement d’être plus proche que d’habitude, comme cela s’est produit aux Oscars.

Cependant, la grande nouveauté de cette édition est que deux catégories seront ajoutées : Inspiration et Modèle favori.

Parmi les triplés les plus importants, nous avons l’acteur préféré avec Riccardo Frascari, Sebastián Silva, Emilio Osorio et Julio Peña.

Pendant ce temps, dans l’actrice préférée, ils cherchent le prix Paulina Mator, Evaluna Montaner, Isi Vives et Macarena García.

Cela peut vous intéresser : Uniquement sur les draps ! Chiquis Rivera décide de ne pas porter de garde-robe

Pour voter aux Kids Choice Awards Mexico 2021, vous devez entrer sur le site officiel, auquel vous pouvez accéder en cliquant ici.

Une fois à l’intérieur, vous aurez les 22 catégories et vous sélectionnerez celle que vous voulez. De plus, sur Instagram, vous pouvez commenter le hashtag #KCAMexico ainsi que celui de votre nominé préféré dans les publications @nickelodeonla et depuis Twitter, vous utiliserez le tag de votre nominé, accompagné du hashtag #KCAMexico.

Malheureusement pour le moment Nickelodeon n’a pas annoncé de date pour la prochaine édition des Kids’ Choice Awards Mexico 2021, ni où elle se tiendra ni qui en seront les hôtes, comme l’ont été Evaluna et Camilo en 2020.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Vous devez donc être attentif à l’actualité sur les réseaux sociaux, en attendant, vous pouvez consulter la liste suivante avec tous les nominés.

Liste de quelques nominés au KCA Mexico 2021 :

ACTEUR PRÉFÉRÉ

Riccardo Frascari – #RiccardoFrascari

Sebastián Silva – #SebastianSilva

Emilio Osorio – #EmilioOsorio

Julio Peña – # Julio Peña

ACTRICE FAVORITE

Paulina Matos – #PaulinaMatos

Evaluna Montaner de Echeverry – #EvalunaMontaner

Vous vivez – #IsiVives

Macarena García – #MacarenaGarcia

MEILLEUR ARTISTE LATINE

Danna Paola – #DannaPaola

Camilo – #Camilo

CNCO – #CNCO

Morat – #Morat